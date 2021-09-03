https://ria.ru/20210903/norshteyn-1748423204.html

К 80-летию Юрия Норштейна выпустят карту "Тройка" с его эскизами

К 80-летию Юрия Норштейна выпустят карту "Тройка" с его эскизами - РИА Новости, 03.09.2021

К 80-летию Юрия Норштейна выпустят карту "Тройка" с его эскизами

Карту "Тройка" с эскизами художника-мультипликатора Юрия Норштейна выпустят к его 80-летию в сентябре, ко дню рождения мастера также запланирована ретроспектива РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T01:32

2021-09-03T01:32

2021-09-03T01:32

культура

юрий норштейн

союзмультфильм

москино

новости культуры

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Карту "Тройка" с эскизами художника-мультипликатора Юрия Норштейна выпустят к его 80-летию в сентябре, ко дню рождения мастера также запланирована ретроспектива и юбилейный вечер в кинотеатре "Художественный", сообщила гендиректор "Москино" Наталья Мокрицкая."Мы в этом году являемся оператором празднования (юбилея - Прим. ред.) нашего любимого и единственного Юрия Борисовича Норштейна, ему 15 сентября исполнится 80 лет. Мы, безусловно, сделаем ретроспективу в наших кинотеатрах, сделаем его юбилейный вечер в обновленном кинотеатре "Художественный", и что тоже очень важно, вместе с департаментом транспорта мы выпускаем юбилейную карту "Тройка" с эскизами из его фильмов. Это правда будет очень приятно: вы сможете ездить в метро и видеть и Волчка, и Ежика в тумане", - сказала Мокрицкая на пресс-конференции в четверг.Юрий Норштейн - режиссер-мультипликатор, сценарист и художник, народный артист РФ и лауреат Государственной премии СССР. Родился 15 сентября 1941 в Пензенской области, с 1961 году начал работать на киностудии "Союзмультфильм". Норштейн стал художником-мультипликатором более чем 50 картин, среди которых "Каникулы Бонифация", "Варежка" и "Чебурашка".

https://ria.ru/20210528/proezd-1734549270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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юрий норштейн, союзмультфильм, москино, новости культуры