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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210903/norshteyn-1748423204.html
К 80-летию Юрия Норштейна выпустят карту "Тройка" с его эскизами
К 80-летию Юрия Норштейна выпустят карту "Тройка" с его эскизами - РИА Новости, 03.09.2021
К 80-летию Юрия Норштейна выпустят карту "Тройка" с его эскизами
Карту "Тройка" с эскизами художника-мультипликатора Юрия Норштейна выпустят к его 80-летию в сентябре, ко дню рождения мастера также запланирована ретроспектива РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T01:32
2021-09-03T01:32
культура
юрий норштейн
союзмультфильм
москино
новости культуры
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Карту "Тройка" с эскизами художника-мультипликатора Юрия Норштейна выпустят к его 80-летию в сентябре, ко дню рождения мастера также запланирована ретроспектива и юбилейный вечер в кинотеатре "Художественный", сообщила гендиректор "Москино" Наталья Мокрицкая."Мы в этом году являемся оператором празднования (юбилея - Прим. ред.) нашего любимого и единственного Юрия Борисовича Норштейна, ему 15 сентября исполнится 80 лет. Мы, безусловно, сделаем ретроспективу в наших кинотеатрах, сделаем его юбилейный вечер в обновленном кинотеатре "Художественный", и что тоже очень важно, вместе с департаментом транспорта мы выпускаем юбилейную карту "Тройка" с эскизами из его фильмов. Это правда будет очень приятно: вы сможете ездить в метро и видеть и Волчка, и Ежика в тумане", - сказала Мокрицкая на пресс-конференции в четверг.Юрий Норштейн - режиссер-мультипликатор, сценарист и художник, народный артист РФ и лауреат Государственной премии СССР. Родился 15 сентября 1941 в Пензенской области, с 1961 году начал работать на киностудии "Союзмультфильм". Норштейн стал художником-мультипликатором более чем 50 картин, среди которых "Каникулы Бонифация", "Варежка" и "Чебурашка".
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юрий норштейн, союзмультфильм, москино, новости культуры
01:32 03.09.2021
 

К 80-летию Юрия Норштейна выпустят карту "Тройка" с его эскизами

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из мультфильма "Ежик в тумане" (режиссер Юрий Норштейн)
Кадр из мультфильма Ежик в тумане (режиссер Юрий Норштейн) - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Карту "Тройка" с эскизами художника-мультипликатора Юрия Норштейна выпустят к его 80-летию в сентябре, ко дню рождения мастера также запланирована ретроспектива и юбилейный вечер в кинотеатре "Художественный", сообщила гендиректор "Москино" Наталья Мокрицкая.
"Мы в этом году являемся оператором празднования (юбилея - Прим. ред.) нашего любимого и единственного Юрия Борисовича Норштейна, ему 15 сентября исполнится 80 лет. Мы, безусловно, сделаем ретроспективу в наших кинотеатрах, сделаем его юбилейный вечер в обновленном кинотеатре "Художественный", и что тоже очень важно, вместе с департаментом транспорта мы выпускаем юбилейную карту "Тройка" с эскизами из его фильмов. Это правда будет очень приятно: вы сможете ездить в метро и видеть и Волчка, и Ежика в тумане", - сказала Мокрицкая на пресс-конференции в четверг.
Юрий Норштейн - режиссер-мультипликатор, сценарист и художник, народный артист РФ и лауреат Государственной премии СССР. Родился 15 сентября 1941 в Пензенской области, с 1961 году начал работать на киностудии "Союзмультфильм". Норштейн стал художником-мультипликатором более чем 50 картин, среди которых "Каникулы Бонифация", "Варежка" и "Чебурашка".
Транспортная карта Тройка с изображением фрагмента картины Подсолнухи кисти художника Константина Горбатова - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 11:31Новости Подмосковья
Музей "Новый Иерусалим" выпустил карту "Тройка"
 
КультураЮрий НорштейнСоюзмультфильмМоскиноНовости культуры
 
 
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