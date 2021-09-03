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Специалисты обследуют состояние норильских водоемов после аварии на ТЭЦ
Специалисты обследуют состояние норильских водоемов после аварии на ТЭЦ - РИА Новости, 03.09.2021
Специалисты обследуют состояние норильских водоемов после аварии на ТЭЦ
Минэкологии Красноярского края заключило контракт на проведение мониторинга состояния водных объектов Норило-Пясинской водной системы, в ходе которого... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:31
2021-09-03T14:31
происшествия
норильск
красноярский край
россия
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КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Минэкологии Красноярского края заключило контракт на проведение мониторинга состояния водных объектов Норило-Пясинской водной системы, в ходе которого специалисты определят состояние водоемов после воздействия техногенной аварии, которая произошла в Норильске на ТЭЦ в мае 2020 года, сообщает пресс-служба губернатора."Подрядная организация проведет полное обследование дна и берегов ручья Безымянный, рек Далдыкан, Амбарная, Пясина (исток), озера Пясино. Общая протяженность обследуемой территории составит более 110 километров. Подрядчику предстоит оценить природные условия территории и факторы техногенного воздействия на окружающую среду с отбором проб воды и донных отложений. Также замеры проведут выше участков загрязнения, чтобы оценить фоновые показатели", - говорится в сообщении.Также специалисты определят категорию грунтов и оценят глубину залегания загрязняющих веществ (нефтепродуктов), класс опасности донных отложений. В техническое задание также входит описание сложения дна и берегов водных объектов, участков загрязнений, оценка объема загрязненных донных грунтов. Завершить работу планируется в ноябре текущего года."Полученные данные лягут в основу мероприятий по восстановлению экосистемы пострадавших водных объектов. Необходимо определить подходящие варианты ликвидации загрязнения. Специалисты определят возможный технический способ снятия загрязненных донных отложений, аэрации или использования сорбентов", - приводит пресс-служба слова министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Борзых.Водоемы будут расчищать в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".
https://ria.ru/20210813/rezhim-1745635236.html
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происшествия, норильск, красноярский край, россия
14:31 03.09.2021
 
Специалисты обследуют состояние норильских водоемов после аварии на ТЭЦ

Специалисты обследуют состояние норильских водоемов после аварии на ТЭЦ

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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КРАСНОЯРСК, 3 сен - РИА Новости. Минэкологии Красноярского края заключило контракт на проведение мониторинга состояния водных объектов Норило-Пясинской водной системы, в ходе которого специалисты определят состояние водоемов после воздействия техногенной аварии, которая произошла в Норильске на ТЭЦ в мае 2020 года, сообщает пресс-служба губернатора.
"Подрядная организация проведет полное обследование дна и берегов ручья Безымянный, рек Далдыкан, Амбарная, Пясина (исток), озера Пясино. Общая протяженность обследуемой территории составит более 110 километров. Подрядчику предстоит оценить природные условия территории и факторы техногенного воздействия на окружающую среду с отбором проб воды и донных отложений. Также замеры проведут выше участков загрязнения, чтобы оценить фоновые показатели", - говорится в сообщении.
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Также специалисты определят категорию грунтов и оценят глубину залегания загрязняющих веществ (нефтепродуктов), класс опасности донных отложений. В техническое задание также входит описание сложения дна и берегов водных объектов, участков загрязнений, оценка объема загрязненных донных грунтов. Завершить работу планируется в ноябре текущего года.
"Полученные данные лягут в основу мероприятий по восстановлению экосистемы пострадавших водных объектов. Необходимо определить подходящие варианты ликвидации загрязнения. Специалисты определят возможный технический способ снятия загрязненных донных отложений, аэрации или использования сорбентов", - приводит пресс-служба слова министра экологии и рационального природопользования Красноярского края Павла Борзых.
Водоемы будут расчищать в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".
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