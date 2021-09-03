Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/neft-1748464620.html
Цены на нефть сегодня высокие, но справедливые, заявил Дюков
Цены на нефть сегодня высокие, но справедливые, заявил Дюков - РИА Новости, 03.09.2021
Цены на нефть сегодня высокие, но справедливые, заявил Дюков
Текущие цены на нефть высоки, но справедливы, поскольку спрос на рынке превышает предложение, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:04
2021-09-03T11:43
экономика
газпром нефть
александр дюков
цены на нефть
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748512081_0:303:3104:2048_1920x0_80_0_0_06e57b285c7dc348b19ee6a339d9a720.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Текущие цены на нефть высоки, но справедливы, поскольку спрос на рынке превышает предложение, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)."В настоящий момент объём спроса (на нефть в мире - ред.) превышает объёмы производства. Но я думаю, данная цена объективная. Является ли эта цена высокой? Да, в принципе это высокая цена", - сказал Дюков.Цена нефти марки Brent составляет сейчас порядка 73 долларов за баррель.Спрогнозировать цену нефти на горизонте до конца года, по словам Дюкова, сложно, так как на ее формирование влияет множество факторов - от международной политики до коронавируса, и эти факторы могут "развернуть этот тренд как в сторону роста цен, так и дальнейшего снижения".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/neft-1748449417.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748512081_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c499da19744e24138977817a0d46bad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, газпром нефть, александр дюков, цены на нефть, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:04 03.09.2021 (обновлено: 11:43 03.09.2021)
 
Цены на нефть сегодня высокие, но справедливые, заявил Дюков

Глава "Газпром нефти" Дюков: цены на нефть сегодня высокие, но справедливые

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель правления, генеральный директор ПАО "Газпром нефть", президент РФС Александр Дюков на Восточном экономическом форуме
Председатель правления, генеральный директор ПАО Газпром нефть, президент РФС Александр Дюков на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Текущие цены на нефть высоки, но справедливы, поскольку спрос на рынке превышает предложение, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
"В настоящий момент объём спроса (на нефть в мире - ред.) превышает объёмы производства. Но я думаю, данная цена объективная. Является ли эта цена высокой? Да, в принципе это высокая цена", - сказал Дюков.
Цена нефти марки Brent составляет сейчас порядка 73 долларов за баррель.
Спрогнозировать цену нефти на горизонте до конца года, по словам Дюкова, сложно, так как на ее формирование влияет множество факторов - от международной политики до коронавируса, и эти факторы могут "развернуть этот тренд как в сторону роста цен, так и дальнейшего снижения".
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
02:15
Минэнерго назвало равновесную цену нефти при восстановлении рынка
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаГазпром нефтьАлександр ДюковЦены на нефтьРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
Лента новостейМолния