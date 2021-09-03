https://ria.ru/20210903/neft-1748464620.html

Цены на нефть сегодня высокие, но справедливые, заявил Дюков

Цены на нефть сегодня высокие, но справедливые, заявил Дюков - РИА Новости, 03.09.2021

Цены на нефть сегодня высокие, но справедливые, заявил Дюков

Текущие цены на нефть высоки, но справедливы, поскольку спрос на рынке превышает предложение, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:04

2021-09-03T07:04

2021-09-03T11:43

экономика

газпром нефть

александр дюков

цены на нефть

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Текущие цены на нефть высоки, но справедливы, поскольку спрос на рынке превышает предложение, заявил журналистам глава "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ)."В настоящий момент объём спроса (на нефть в мире - ред.) превышает объёмы производства. Но я думаю, данная цена объективная. Является ли эта цена высокой? Да, в принципе это высокая цена", - сказал Дюков.Цена нефти марки Brent составляет сейчас порядка 73 долларов за баррель.Спрогнозировать цену нефти на горизонте до конца года, по словам Дюкова, сложно, так как на ее формирование влияет множество факторов - от международной политики до коронавируса, и эти факторы могут "развернуть этот тренд как в сторону роста цен, так и дальнейшего снижения".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/neft-1748449417.html

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экономика, газпром нефть, александр дюков, цены на нефть, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)