"Газпром нефть" нарастит сдачу нефти с Чаянды
"Газпром нефть" нарастит сдачу нефти с Чаянды в ВСТО до 1,7 миллиона тонн в год
© Фото : пресс-служба "Газпром нефти"Генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков
© Фото : пресс-служба "Газпром нефти"
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" будет наращивать поставки нефти с Чаяндинского месторождения по трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), после завершения строительства его инфраструктуры сдача нефти вырастет до 1,7 миллиона тонн в год, заявил журналистам глава компании Александр Дюков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Газпром нефть" продолжает развивать инфраструктуру Чаяндинского месторождения и будет наращивать поставки нефти с него по ВСТО… Завершение строительства инфраструктуры промысла позволит компании сдавать в ВСТО до 1,7 миллиона тонн нефти ежегодно", - сказал он.
Ранее ожидалось, что ежегодная сдача нефти с месторождения в эту систему будет до 1,5 миллионов тонн.
Дюков добавил, что дополнительное увеличение мощности инфраструктуры позволит уже в этом году нарастить как объёмы добычи на Чаянде, так и объёмы сдачи нефти в ВСТО, не уточнив конкретных цифр.
Дочернее предприятие "Газпром нефти" "Газпромнефть-Заполярье" осваивает нефтяную оторочку Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии в рамках долгосрочного операторского договора с "Газпромом", осуществляющим разработку газовой части Чаянды. По планам "Газпром нефти", добыча углеводородов на месторождении будет до 3 миллионов тонн в год.
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Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.