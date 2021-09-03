https://ria.ru/20210903/neft-1748457905.html

"Газпром нефть" нарастит сдачу нефти с Чаянды

"Газпром нефть" нарастит сдачу нефти с Чаянды - РИА Новости, 03.09.2021

"Газпром нефть" нарастит сдачу нефти с Чаянды

"Газпром нефть" будет наращивать поставки нефти с Чаяндинского месторождения по трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), после завершения РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T05:20

2021-09-03T05:20

2021-09-03T05:20

экономика

газпром нефть

восточная сибирь — тихий океан

александр дюков

чаяндинское месторождение

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. "Газпром нефть" будет наращивать поставки нефти с Чаяндинского месторождения по трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), после завершения строительства его инфраструктуры сдача нефти вырастет до 1,7 миллиона тонн в год, заявил журналистам глава компании Александр Дюков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Ранее ожидалось, что ежегодная сдача нефти с месторождения в эту систему будет до 1,5 миллионов тонн.Дюков добавил, что дополнительное увеличение мощности инфраструктуры позволит уже в этом году нарастить как объёмы добычи на Чаянде, так и объёмы сдачи нефти в ВСТО, не уточнив конкретных цифр.Дочернее предприятие "Газпром нефти" "Газпромнефть-Заполярье" осваивает нефтяную оторочку Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии в рамках долгосрочного операторского договора с "Газпромом", осуществляющим разработку газовой части Чаянды. По планам "Газпром нефти", добыча углеводородов на месторождении будет до 3 миллионов тонн в год.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210827/kerosin-1747536985.html

чаяндинское месторождение

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экономика, газпром нефть, восточная сибирь — тихий океан, александр дюков, чаяндинское месторождение, восточный экономический форум — 2021 (вэф)