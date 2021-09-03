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Минэнерго назвало равновесную цену нефти при восстановлении рынка

Минэнерго назвало равновесную цену нефти при восстановлении рынка - РИА Новости, 03.09.2021

Минэнерго назвало равновесную цену нефти при восстановлении рынка

Министерство энергетики России считает, что равновесной ценой на нефть при условии полного восстановления добычи на рынке будут диапазон от 55 до 60 долларов за РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T02:15

2021-09-03T02:15

2021-09-03T02:16

экономика

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

павел сорокин

цены на нефть

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Министерство энергетики России считает, что равновесной ценой на нефть при условии полного восстановления добычи на рынке будут диапазон от 55 до 60 долларов за баррель, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, павел сорокин, цены на нефть, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)