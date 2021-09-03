https://ria.ru/20210903/ndpi-1748460531.html
Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов - РИА Новости, 03.09.2021
Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
Необходимо обнуление НДПИ на редкоземельные металлы на длительный период, такое мнение высказал глава министерства Денис Мантуров на Восточном экономическом... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:06
2021-09-03T06:06
2021-09-03T06:07
экономика
дальневосточный федеральный университет
денис мантуров
дальний восток
ндпи
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748343456_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_bf7bed2f1eae0cf5cf6c4b2c021fa413.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Необходимо обнуление НДПИ на редкоземельные металлы на длительный период, такое мнение высказал глава министерства Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), выступая на сессии "Недра Дальнего Востока: на пути от геологоразведки до комплексной переработки".Для добычи редкоземельных металлов, по его словам, "просто нужно ноль поставить на долгий период по НДПИ".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/manturov-1748334112.html
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748343456_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_eb5f8c465053915ac2596f94687afbd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дальневосточный федеральный университет, денис мантуров, дальний восток, ндпи, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:06 03.09.2021 (обновлено: 06:07 03.09.2021)
Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
Мантуров: НДПИ для редкоземельных металлов необходимо обнулить на длительный период