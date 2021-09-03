https://ria.ru/20210903/ndpi-1748460531.html

Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов

Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов - РИА Новости, 03.09.2021

Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов

Необходимо обнуление НДПИ на редкоземельные металлы на длительный период, такое мнение высказал глава министерства Денис Мантуров на Восточном экономическом... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T06:06

2021-09-03T06:06

2021-09-03T06:07

экономика

дальневосточный федеральный университет

денис мантуров

дальний восток

ндпи

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Необходимо обнуление НДПИ на редкоземельные металлы на длительный период, такое мнение высказал глава министерства Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), выступая на сессии "Недра Дальнего Востока: на пути от геологоразведки до комплексной переработки".Для добычи редкоземельных металлов, по его словам, "просто нужно ноль поставить на долгий период по НДПИ".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/manturov-1748334112.html

дальний восток

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экономика, дальневосточный федеральный университет, денис мантуров, дальний восток, ндпи, восточный экономический форум — 2021 (вэф)