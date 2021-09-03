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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/nato-1748636623.html
Ситуация в Афганистане показала слабые места НАТО, заявила Захарова
Ситуация в Афганистане показала слабые места НАТО, заявила Захарова - РИА Новости, 03.09.2021
Ситуация в Афганистане показала слабые места НАТО, заявила Захарова
Ситуация в Афганистане наглядно показала неспособность ни НАТО, ни США эффективно планировать и координировать свои действия, заявила официальный представитель... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T20:40
2021-09-03T22:28
захват власти в афганистане талибами
сша
нато
прибалтика
мария захарова
facebook
россия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ситуация в Афганистане наглядно показала неспособность ни НАТО, ни США эффективно планировать и координировать свои действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Вашингтон оказался абсолютно некомпетентен "в качестве руководящей силы"."А видеокадры самоунижения "непобедимой машины", облетевшие весь мир, убедительнее всех военных расчетов демонстрируют абсолютную несостоятельность НАТО в качестве военно-политического блока, претендующего на ведущую роль в обеспечении мирового порядка", — написала она в Facebook.Сейчас самое время для НАТО провести работу над ошибками, но "они не такие", добавила дипломат."Что делает блок, застигнутый за собственной беспомощностью? Он спешно ищет информационные поводы, чтобы отвлечь внимание от череды провалов, и отвечает на вызовы времени &lt;...&gt; учениями", — указала Захарова, приведя список военных маневров, которые альянс планирует провести до конца года.Представитель ведомства обратила внимание, как часто НАТО организует учения в Прибалтике и других странах Восточной Европы."Судя по катастрофе НАТО в Афганистане, альянсу нужны учения не в полях и лугах, а в горах и степях. Но, видимо, действительно заигрались в виртуальное противостояние России", — продолжила она.Дипломат подчеркнула, что аппетиты НАТО, наоборот, растут: "несмотря на катастрофическую неэффективность в Афганистане, заявляется о новых планах". Так, генсек организации Йенс Столтенберг еще в июне анонсировал увеличение присутствия альянса в Арктике. "С горной местностью, пересеченной боевиками, не получилось, теперь ставка делается на покладистость льдин и белых медведей?" — задалась вопросом Захарова.По ее словам, деградация альянса очевидна.Как заметила дипломат, Брюссель может и дальше "бесконечно говорить об угрозе из России и Китая, требовать соблюдения оборонной и финансовой дисциплины, запугивать мир "русскими хакерами" и "кремлевской пропагандой"."Но жизнь, как говорится, жестко возвращает в реальность тех, кто от нее отрывается", — заключила она.В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.Боевики захватили всю территорию страны, кроме Панджшера. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.Когда объявят состав кабмина, пока неизвестно. При этом, по словам источника РИА Новости, ключевые посты там заняли представители террористов. Телеканал Tolo News в среду сообщил, что правительство возглавит лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахундзада.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210819/dialog-1746372996.html
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сша, нато, прибалтика, мария захарова, facebook, россия
20:40 03.09.2021 (обновлено: 22:28 03.09.2021)
 
Ситуация в Афганистане показала слабые места НАТО, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: кризис в Афганистане показал неспособность НАТО к координации

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ситуация в Афганистане наглядно показала неспособность ни НАТО, ни США эффективно планировать и координировать свои действия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Вашингтон оказался абсолютно некомпетентен "в качестве руководящей силы".
"А видеокадры самоунижения "непобедимой машины", облетевшие весь мир, убедительнее всех военных расчетов демонстрируют абсолютную несостоятельность НАТО в качестве военно-политического блока, претендующего на ведущую роль в обеспечении мирового порядка", — написала она в Facebook.
Сейчас самое время для НАТО провести работу над ошибками, но "они не такие", добавила дипломат.
"Что делает блок, застигнутый за собственной беспомощностью? Он спешно ищет информационные поводы, чтобы отвлечь внимание от череды провалов, и отвечает на вызовы времени <...> учениями", — указала Захарова, приведя список военных маневров, которые альянс планирует провести до конца года.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
19 августа, 15:49Захват власти в Афганистане талибами
В МИД заявили о настрое талибов на диалог
Представитель ведомства обратила внимание, как часто НАТО организует учения в Прибалтике и других странах Восточной Европы.
"Судя по катастрофе НАТО в Афганистане, альянсу нужны учения не в полях и лугах, а в горах и степях. Но, видимо, действительно заигрались в виртуальное противостояние России", — продолжила она.
Дипломат подчеркнула, что аппетиты НАТО, наоборот, растут: "несмотря на катастрофическую неэффективность в Афганистане, заявляется о новых планах". Так, генсек организации Йенс Столтенберг еще в июне анонсировал увеличение присутствия альянса в Арктике.
"С горной местностью, пересеченной боевиками, не получилось, теперь ставка делается на покладистость льдин и белых медведей?" — задалась вопросом Захарова.
По ее словам, деградация альянса очевидна.

"Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам. В Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолеты оставили тем, против кого их туда, собственно, и забрасывали. Представляю, что будет в Арктике", — написала она.

Как заметила дипломат, Брюссель может и дальше "бесконечно говорить об угрозе из России и Китая, требовать соблюдения оборонной и финансовой дисциплины, запугивать мир "русскими хакерами" и "кремлевской пропагандой".
"Но жизнь, как говорится, жестко возвращает в реальность тех, кто от нее отрывается", — заключила она.
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 19:47Захват власти в Афганистане талибами
Талибы подавили сопротивление в Панджшере
В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в стране. Столичный аэропорт перешел под контроль "Талибана"*. Представитель движения Забиулла Муджахид заявил, что Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане.
Боевики захватили всю территорию страны, кроме Панджшера. Лидер действующего там Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заявил, что борьба с талибами прекратится, если они создадут инклюзивное правительство и обеспечат соблюдение гражданских прав.
Когда объявят состав кабмина, пока неизвестно. При этом, по словам источника РИА Новости, ключевые посты там заняли представители террористов. Телеканал Tolo News в среду сообщил, что правительство возглавит лидер "Талибана"* Хайбатулла Ахундзада.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
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Захват власти в Афганистане талибамиСШАНАТОПрибалтикаМария ЗахароваFacebookРоссия
 
 
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