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В Генпрокуратуре рассказали о сбыте наркотиков в обмен на криптовалюту
В Генпрокуратуре рассказали о сбыте наркотиков в обмен на криптовалюту - РИА Новости, 03.09.2021
В Генпрокуратуре рассказали о сбыте наркотиков в обмен на криптовалюту
Наркоторговцы все чаще используют бесконтактные методы сбыта запрещенных веществ, в том числе в обмен на криптовалюту, рассказал заместитель генерального... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:24
2021-09-03T10:24
технологии
владивосток
генеральная прокуратура рф
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
петр городов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Наркоторговцы все чаще используют бесконтактные методы сбыта запрещенных веществ, в том числе в обмен на криптовалюту, рассказал заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов.На сессии "Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств" в рамках Восточного экономического форума Городов отметил, что информационные технологии все чаще применяются для совершения самого широкого круга преступлений."Например, рост незаконного оборота наркотиков сопровождается увеличением фактов их бесконтактного сбыта, когда реализация запрещенных веществ происходит в обмен на криптовалюту. Полученные преступные доходы отмываются и вновь попадают в криминальный оборот, используются для финансирования организованной преступности, терроризма, незаконных массовых акций", - рассказал Городов.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210720/taynik-1742085030.html
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технологии, владивосток, генеральная прокуратура рф, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), петр городов
10:24 03.09.2021
 
В Генпрокуратуре рассказали о сбыте наркотиков в обмен на криптовалюту

Замгенпрокурора Городов: наркоторговцы все чаще меняют товар на криптовалюту

© Фото предоставлено Генпрокуратурой РФНачальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Петр Городов
Начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Петр Городов
© Фото предоставлено Генпрокуратурой РФ
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Наркоторговцы все чаще используют бесконтактные методы сбыта запрещенных веществ, в том числе в обмен на криптовалюту, рассказал заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов.
На сессии "Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств" в рамках Восточного экономического форума Городов отметил, что информационные технологии все чаще применяются для совершения самого широкого круга преступлений.
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"Например, рост незаконного оборота наркотиков сопровождается увеличением фактов их бесконтактного сбыта, когда реализация запрещенных веществ происходит в обмен на криптовалюту. Полученные преступные доходы отмываются и вновь попадают в криминальный оборот, используются для финансирования организованной преступности, терроризма, незаконных массовых акций", - рассказал Городов.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ТехнологииВладивостокГенеральная прокуратура РФРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)Петр Городов
 
 
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