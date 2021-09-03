https://ria.ru/20210903/narkotiki-1748492314.html

В Генпрокуратуре рассказали о сбыте наркотиков в обмен на криптовалюту

В Генпрокуратуре рассказали о сбыте наркотиков в обмен на криптовалюту - РИА Новости, 03.09.2021

В Генпрокуратуре рассказали о сбыте наркотиков в обмен на криптовалюту

Наркоторговцы все чаще используют бесконтактные методы сбыта запрещенных веществ, в том числе в обмен на криптовалюту, рассказал заместитель генерального... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:24

2021-09-03T10:24

2021-09-03T10:24

технологии

владивосток

генеральная прокуратура рф

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

петр городов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591382429_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_8bdd03b8b62dbc3810552ef5f9800f7a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Наркоторговцы все чаще используют бесконтактные методы сбыта запрещенных веществ, в том числе в обмен на криптовалюту, рассказал заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов.На сессии "Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств" в рамках Восточного экономического форума Городов отметил, что информационные технологии все чаще применяются для совершения самого широкого круга преступлений."Например, рост незаконного оборота наркотиков сопровождается увеличением фактов их бесконтактного сбыта, когда реализация запрещенных веществ происходит в обмен на криптовалюту. Полученные преступные доходы отмываются и вновь попадают в криминальный оборот, используются для финансирования организованной преступности, терроризма, незаконных массовых акций", - рассказал Городов.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210720/taynik-1742085030.html

https://ria.ru/20210806/kaliningrad-1744741452.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, владивосток, генеральная прокуратура рф, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), петр городов