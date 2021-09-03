https://ria.ru/20210903/nagrada-1748503258.html
Колокольцев наградил оперативников, раскрывших убийство девочки в Тюмени
Колокольцев наградил оперативников, раскрывших убийство девочки в Тюмени - РИА Новости, 03.09.2021
Колокольцев наградил оперативников, раскрывших убийство девочки в Тюмени
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил оперативников, которые участвовали в раскрытии громкого убийства восьмилетней девочки в Тюмени,... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:07
2021-09-03T11:07
2021-09-03T13:02
происшествия
тюмень
владимир колокольцев
убийство девочки в тюмени
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565244830_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_8dfec7d15a02b02fc20e08f39a8db77e.jpg
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил оперативников, которые участвовали в раскрытии громкого убийства восьмилетней девочки в Тюмени, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.Поиски предполагаемого убийцы шли под непосредственным контролем главы ведомства, задачу поручили лучшим местным полицейским.К ним также присоединились высококвалифицированные специалисты из Москвы. Оперативники "продемонстрировали умение досконально проверять все версии, быстро и точно анализировать поступающую информацию, акцентировать внимание на деталях, применять современные технические средства", отметил министр.Полицейские поблагодарили Колокольцева за высокую оценку их работы.Тридцатого июня восьмилетняя девочка ушла на прогулку из дома на улице Судостроителей и не вернулась. СК 19 августа сообщил, что ее тело в пакете нашли на берегу озера Оброчное. Вскоре задержали подозреваемого — 40-летнего местного жителя Виталия Бережного. Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой.На допросе мужчина признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил. Суд арестовал подозреваемого на два месяца.
https://ria.ru/20210826/ubiysvto-1747411536.html
тюмень
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565244830_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_cc4c84ed8fda40fe890498b950275b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюмень, владимир колокольцев, убийство девочки в тюмени
11:07 03.09.2021 (обновлено: 13:02 03.09.2021)
Колокольцев наградил оперативников, раскрывших убийство девочки в Тюмени
Глава МВД Колокольцев наградил оперативников, раскрывших убийство девочки в Тюмени
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев
наградил оперативников, которые участвовали в раскрытии громкого убийства восьмилетней девочки в Тюмени
, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк
.
Поиски предполагаемого убийцы шли под непосредственным контролем главы ведомства, задачу поручили лучшим местным полицейским.
К ним также присоединились высококвалифицированные специалисты из Москвы. Оперативники "продемонстрировали умение досконально проверять все версии, быстро и точно анализировать поступающую информацию, акцентировать внимание на деталях, применять современные технические средства", отметил министр.
"Благодаря вашим усилиям личность преступника установлена, он задержан и ждет суда. Именно такие грамотно спланированные и четко проведенные операции способствуют воплощению на практике принципа неотвратимости наказания. Укрепляют веру общества в справедливость и торжество закона", — сказал он.
Полицейские поблагодарили Колокольцева за высокую оценку их работы.
Тридцатого июня восьмилетняя девочка ушла на прогулку из дома на улице Судостроителей и не вернулась. СК 19 августа сообщил, что ее тело в пакете нашли на берегу озера Оброчное. Вскоре задержали подозреваемого — 40-летнего местного жителя Виталия Бережного. Эксперты установили совпадение ДНК задержанного с образцами, изъятыми на теле убитой.
На допросе мужчина признался, что утром того дня, находясь в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку на лестничной площадке, заманил в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.
Суд арестовал подозреваемого на два месяца.