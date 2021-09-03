https://ria.ru/20210903/muzhchiny-1748577855.html

В Китае запретили показывать по телевизору женоподобных мужчин

В Китае запретили показывать по телевизору женоподобных мужчин - РИА Новости, 03.09.2021

В Китае запретили показывать по телевизору женоподобных мужчин

Власти Китая запретили появление на телевидении "женоподобных мужчин и прочей ненормальной эстетики". РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:52

2021-09-03T15:52

2021-09-03T17:19

китай

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ПЕКИН, 3 сен — РИА Новости. Власти Китая запретили появление на телевидении "женоподобных мужчин и прочей ненормальной эстетики"."Необходимо <...> энергично развивать выдающуюся китайскую традиционную, <...> революционную <...> и передовую социалистическую культуру, <...> устанавливать правильную эстетическую направленность программ", — говорится в заявлении Госуправления по делам радио и телевидения КНР.Власти потребовали не допускать популяризации показного наслаждения жизнью, сплетен и скандалов, вульгарных интернет-знаменитостей, а также негативных явлений, притягивающих массовое внимание.Помимо этого, управление распорядилось, чтобы телеканалы и онлайн-платформы строго контролировали подбор актеров и гостей, оценивая в числе прочего их политическую грамотность и нравственность.На телевидение не будут пускать тех, кто занимает "неправильную политическую позицию и отчужден от партии и государства", кто нарушил законы, постановления или общественный порядок.Управление ждет, что телеканалы примут решение придерживаться правильной политической ориентации, станут развивать истинное, доброе и прекрасное, при этом отвергая ложь, зло и непристойности.

https://ria.ru/20161015/1479163412.html

китай

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китай