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Туризм
https://ria.ru/20210903/molodezh-1748458921.html
Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток - РИА Новости, 03.09.2021
Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
Ростуризм планирует внедрить программу Work and Travel ("Работа и путешествие") для привлечения молодёжи в различные регионы России, в том числе на Дальний... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:38
2021-09-03T10:53
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
туризм
владивосток
новости - туризм
зарина догузова
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Ростуризм планирует внедрить программу Work and Travel ("Работа и путешествие") для привлечения молодёжи в различные регионы России, в том числе на Дальний Восток, сообщила заместитель руководителя ведомства Елена Лысенкова во время сессия "Экономика счастья: общественные инициативы для развития регионов", которая состоялась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."Мы столкнулись с тем, что привлекать молодежь на Дальний Восток для работы - а я думаю, что с нехваткой кадров многие сталкиваются, - тоже сложно. И одной из инициатив, которую мы планируем разработать в Ростуризме, - внедрить программу Work and Travel в России, когда мы предлагаем возможность поехать на Дальний Восток поработать, с понятным трудовым контрактом, попутешествовать по этому округу, потому что для многих Дальний Восток - это место, которое хотелось бы хотя бы раз в жизни посетить", - сказала Лысенкова."Это некий собирательный образ от всех объектов притяжения наших уникальных точек на Дальнем Востоке, а потом, может, влюбиться в этот регион и остаться здесь", - добавила она.В беседе с журналистами она уточнила, что программа находится в стадии разработки, рассматриваются и другие регионы помимо Дальнего Востока, а ориентировочно она будет запущена уже в следующем году.Глава Ростуризма Зарина Догузова в конце апреля на презентации туристического нацпроекта анонсировала такую программу, отметив, что по ней молодые специалисты смогут совместить работу и отдых на уникальной природной территории за счёт работодателя.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210902/keshbek-1748288599.html
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, новости - туризм, зарина догузова
05:38 03.09.2021 (обновлено: 10:53 03.09.2021)
 
Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток

Ростуризм планирует программу Work & Travel для привлечения молодежи на Дальний Восток

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВид на город Владивосток
Вид на город Владивосток - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Ростуризм планирует внедрить программу Work and Travel ("Работа и путешествие") для привлечения молодёжи в различные регионы России, в том числе на Дальний Восток, сообщила заместитель руководителя ведомства Елена Лысенкова во время сессия "Экономика счастья: общественные инициативы для развития регионов", которая состоялась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы столкнулись с тем, что привлекать молодежь на Дальний Восток для работы - а я думаю, что с нехваткой кадров многие сталкиваются, - тоже сложно. И одной из инициатив, которую мы планируем разработать в Ростуризме, - внедрить программу Work and Travel в России, когда мы предлагаем возможность поехать на Дальний Восток поработать, с понятным трудовым контрактом, попутешествовать по этому округу, потому что для многих Дальний Восток - это место, которое хотелось бы хотя бы раз в жизни посетить", - сказала Лысенкова.
"Это некий собирательный образ от всех объектов притяжения наших уникальных точек на Дальнем Востоке, а потом, может, влюбиться в этот регион и остаться здесь", - добавила она.
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Глава Ростуризма Зарина Догузова в конце апреля на презентации туристического нацпроекта анонсировала такую программу, отметив, что по ней молодые специалисты смогут совместить работу и отдых на уникальной природной территории за счёт работодателя.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Дальний ВостокРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)ВладивостокНовости - ТуризмЗарина Догузова
 
 
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