https://ria.ru/20210903/molodezh-1748458921.html
Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток - РИА Новости, 03.09.2021
Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
Ростуризм планирует внедрить программу Work and Travel ("Работа и путешествие") для привлечения молодёжи в различные регионы России, в том числе на Дальний... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T05:38
2021-09-03T05:38
2021-09-03T10:53
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
туризм
владивосток
новости - туризм
зарина догузова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586036390_0:171:3074:1900_1920x0_80_0_0_8f8a51066efc2f146cf3b367d312a914.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Ростуризм планирует внедрить программу Work and Travel ("Работа и путешествие") для привлечения молодёжи в различные регионы России, в том числе на Дальний Восток, сообщила заместитель руководителя ведомства Елена Лысенкова во время сессия "Экономика счастья: общественные инициативы для развития регионов", которая состоялась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)."Мы столкнулись с тем, что привлекать молодежь на Дальний Восток для работы - а я думаю, что с нехваткой кадров многие сталкиваются, - тоже сложно. И одной из инициатив, которую мы планируем разработать в Ростуризме, - внедрить программу Work and Travel в России, когда мы предлагаем возможность поехать на Дальний Восток поработать, с понятным трудовым контрактом, попутешествовать по этому округу, потому что для многих Дальний Восток - это место, которое хотелось бы хотя бы раз в жизни посетить", - сказала Лысенкова."Это некий собирательный образ от всех объектов притяжения наших уникальных точек на Дальнем Востоке, а потом, может, влюбиться в этот регион и остаться здесь", - добавила она.В беседе с журналистами она уточнила, что программа находится в стадии разработки, рассматриваются и другие регионы помимо Дальнего Востока, а ориентировочно она будет запущена уже в следующем году.Глава Ростуризма Зарина Догузова в конце апреля на презентации туристического нацпроекта анонсировала такую программу, отметив, что по ней молодые специалисты смогут совместить работу и отдых на уникальной природной территории за счёт работодателя.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210902/keshbek-1748288599.html
https://ria.ru/20210903/keshbek-1748468308.html
дальний восток
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586036390_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_4ca2f2b8f2dda99fdefbb7de34a18f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), владивосток, новости - туризм, зарина догузова
05:38 03.09.2021 (обновлено: 10:53 03.09.2021)
Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
Ростуризм планирует программу Work & Travel для привлечения молодежи на Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Ростуризм
планирует внедрить программу Work and Travel ("Работа и путешествие") для привлечения молодёжи в различные регионы России, в том числе на Дальний Восток
, сообщила заместитель руководителя ведомства Елена Лысенкова во время сессия "Экономика счастья: общественные инициативы для развития регионов", которая состоялась в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ)
.
"Мы столкнулись с тем, что привлекать молодежь на Дальний Восток для работы - а я думаю, что с нехваткой кадров многие сталкиваются, - тоже сложно. И одной из инициатив, которую мы планируем разработать в Ростуризме, - внедрить программу Work and Travel в России, когда мы предлагаем возможность поехать на Дальний Восток поработать, с понятным трудовым контрактом, попутешествовать по этому округу, потому что для многих Дальний Восток - это место, которое хотелось бы хотя бы раз в жизни посетить", - сказала Лысенкова.
"Это некий собирательный образ от всех объектов притяжения наших уникальных точек на Дальнем Востоке, а потом, может, влюбиться в этот регион и остаться здесь", - добавила она.
В беседе с журналистами она уточнила, что программа находится в стадии разработки, рассматриваются и другие регионы помимо Дальнего Востока, а ориентировочно она будет запущена уже в следующем году.
Глава Ростуризма Зарина Догузова в конце апреля на презентации туристического нацпроекта анонсировала такую программу, отметив, что по ней молодые специалисты смогут совместить работу и отдых на уникальной природной территории за счёт работодателя.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.