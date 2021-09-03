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Космическая обсерватория ГАММА-400 - РИА Новости, 1920, 19.08.2019
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210903/mks-1748649507.html
Российские космонавты подключили "Науку" к американской сети на МКС
Российские космонавты подключили "Науку" к американской сети на МКС - РИА Новости, 03.09.2021
Российские космонавты подключили "Науку" к американской сети на МКС
Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции подключили российский модуль... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T23:49
2021-09-03T23:49
хочу стать космонавтом
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
федор юрчихин
петр дубров
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции подключили российский модуль "Наука" к американскому электропитанию, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Космонавты проложили по служебному модулю (СМ) "Звезда" и подстыковали к новому модулю "Наука" два кабеля, а также подсоединили их к кабелям, проложенным на американском сегменте. Таким образом они завершили работу российских космонавтов Федора Юрчихина и Александа Мисуркина, которые в 2013 году проложили два кабеля электропитания от американского сегмента МКС по модулю "Заря".Работа в открытом космосе началась на 6 минут позже запланированного – в 17.41 мск 3 сентября. Это уже 57-й выход с МКС по российской программе и второй в этом году. Предыдущий выход также с участием Новицкого и Дуброва состоялся в июне. Следующий запланирован на 9 сентября.Всего для интеграции и дооснащения модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года, запланирована серия из десяти выходов до конца 2022 года.
https://ria.ru/20210903/kryshka-1748631094.html
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, федор юрчихин, петр дубров
23:49 03.09.2021
 
Российские космонавты подключили "Науку" к американской сети на МКС

Российские космонавты Новицкий и Дубров подключили "Науку" к американской сети на МКС

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции подключили российский модуль "Наука" к американскому электропитанию, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".
Космонавты проложили по служебному модулю (СМ) "Звезда" и подстыковали к новому модулю "Наука" два кабеля, а также подсоединили их к кабелям, проложенным на американском сегменте. Таким образом они завершили работу российских космонавтов Федора Юрчихина и Александа Мисуркина, которые в 2013 году проложили два кабеля электропитания от американского сегмента МКС по модулю "Заря".
Модуль Звезда Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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Работа в открытом космосе началась на 6 минут позже запланированного – в 17.41 мск 3 сентября. Это уже 57-й выход с МКС по российской программе и второй в этом году. Предыдущий выход также с участием Новицкого и Дуброва состоялся в июне. Следующий запланирован на 9 сентября.
Всего для интеграции и дооснащения модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года, запланирована серия из десяти выходов до конца 2022 года.
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Хочу стать космонавтомРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Олег НовицкийФедор ЮрчихинПетр Дубров
 
 
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