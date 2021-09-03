https://ria.ru/20210903/mks-1748649507.html

Российские космонавты подключили "Науку" к американской сети на МКС

Российские космонавты подключили "Науку" к американской сети на МКС - РИА Новости, 03.09.2021

Российские космонавты подключили "Науку" к американской сети на МКС

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции подключили российский модуль... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T23:49

2021-09-03T23:49

2021-09-03T23:49

хочу стать космонавтом

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

федор юрчихин

петр дубров

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции подключили российский модуль "Наука" к американскому электропитанию, трансляция идет на сайте "Роскосмоса".Космонавты проложили по служебному модулю (СМ) "Звезда" и подстыковали к новому модулю "Наука" два кабеля, а также подсоединили их к кабелям, проложенным на американском сегменте. Таким образом они завершили работу российских космонавтов Федора Юрчихина и Александа Мисуркина, которые в 2013 году проложили два кабеля электропитания от американского сегмента МКС по модулю "Заря".Работа в открытом космосе началась на 6 минут позже запланированного – в 17.41 мск 3 сентября. Это уже 57-й выход с МКС по российской программе и второй в этом году. Предыдущий выход также с участием Новицкого и Дуброва состоялся в июне. Следующий запланирован на 9 сентября.Всего для интеграции и дооснащения модуля "Наука" и узлового модуля "Причал", запуск которого намечается в ноябре 2021 года, запланирована серия из десяти выходов до конца 2022 года.

https://ria.ru/20210903/kryshka-1748631094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, федор юрчихин, петр дубров