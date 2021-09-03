https://ria.ru/20210903/mitropolit-1748647906.html
Житие митрополита Филиппа могут исправить после выяснений причин смерти
Житие митрополита Филиппа могут исправить после выяснений причин смерти - РИА Новости, 03.09.2021
Житие митрополита Филиппа могут исправить после выяснений причин смерти
Житие святителя Филиппа, митрополита Московского, можно отредактировать, если версия о том, что он не был убит Малютой Скуратовым, подтвердится, заявил РИА... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T22:40
2021-09-03T22:40
2021-09-03T23:56
иван грозный
московская духовная академия
русская православная церковь
филипп (король бельгии)
игорь руденя
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
религия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Житие святителя Филиппа, митрополита Московского, можно отредактировать, если версия о том, что он не был убит Малютой Скуратовым, подтвердится, заявил РИА Новости член синодальной комиссии по канонизации святых и межсоборного присутствия Русской православной церкви, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин.Ранее президент России Владимир Путин рассказал о версии гибели митрополита Филиппа, прославленного РПЦ в лике святых, не связанной с его убийством Малютой Скуратовым в XVI веке. Он также рекомендовал получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла на восстановление Отроча Успенского монастыря, в котором якобы был убит митрополит, предложенное ранее губернатором Тверской области Игорем Руденей."Дело, связанное с убийством митрополита Филиппа, может быть предметом изучения для историков и церковных историков. Что касается возможности внесения изменений в житие, то, разумеется, жития не являются Священным писанием, которое не подлежит редактированию... Но есть и более тонкий момент: все богослужебные тексты имеют церковную санкцию, санкцию церковной власти, и в богослужебных текстах обстоятельства жития обычно присутствуют, хотя бы некоторые. Если окажется необходимым или возможным менять богослужебный текст в связи с какими-то новыми обстоятельствами, это уже будет предметом для принятия официального решения", - сказал Цыпин.Тексты житий, рассказал протоиерей, не являются каноническими документами, хотя и имеют высокий авторитет. Тексты некоторых житий утверждаются священноначалием - это касается в основном святых, прославленных в последнее время. Другие же жития представляют собой памятники древнехристианской литературы. Существуют и авторские жития святых.В случае с историей времен Ивана Грозного простор для разных версий в науке остается, и интерпретация событий часто зависит от личного отношения к деятельности царя, уверен Цыпин."Если деятельность Ивана Грозного расценивается в позитивном плане - не то чтобы из этого вытекала необходимость отрицать его причастность к убийству, но отрицается намерение. И наоборот: при негативном отношении к Ивану Грозному на него возлагается ответственность за те убийства, которые представляются сомнительными как сознательные, а не нечаянные вещи - например, убийство его сына Иоанна", - сказал он.Тем не менее, подчеркнул он, церковь - это не учреждение, которое должно санкционировать положения, признаваемые в исторической или любой другой науке."Разумеется, для внесения изменений (в жития святых) требуются особенно тщательные исследования. Но наука - это наука, наука по природе своей не цензурируется, а церковь не может быть цензором для исторической, церковно-исторической науки. Уточнять обстоятельства - дело историков", - заключил профессор МДА.
https://ria.ru/20210902/khristos-1748336827.html
https://ria.ru/20210831/tserkov-1747882579.html
https://ria.ru/20210830/ataki-1747833314.html
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иван грозный, московская духовная академия, русская православная церковь, филипп (король бельгии), игорь руденя, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Житие святителя Филиппа
, митрополита Московского, можно отредактировать, если версия о том, что он не был убит Малютой Скуратовым, подтвердится, заявил РИА Новости член синодальной комиссии по канонизации святых и межсоборного присутствия Русской православной церкви
, профессор Московской духовной академии
протоиерей Владислав Цыпин.
Ранее президент России Владимир Путин
рассказал о версии гибели митрополита Филиппа, прославленного РПЦ в лике святых, не связанной с его убийством Малютой Скуратовым в XVI веке. Он также рекомендовал получить благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла на восстановление Отроча Успенского монастыря, в котором якобы был убит митрополит, предложенное ранее губернатором Тверской области Игорем Руденей
.
"Дело, связанное с убийством митрополита Филиппа, может быть предметом изучения для историков и церковных историков. Что касается возможности внесения изменений в житие, то, разумеется, жития не являются Священным писанием, которое не подлежит редактированию... Но есть и более тонкий момент: все богослужебные тексты имеют церковную санкцию, санкцию церковной власти, и в богослужебных текстах обстоятельства жития обычно присутствуют, хотя бы некоторые. Если окажется необходимым или возможным менять богослужебный текст в связи с какими-то новыми обстоятельствами, это уже будет предметом для принятия официального решения", - сказал Цыпин.
Тексты житий, рассказал протоиерей, не являются каноническими документами, хотя и имеют высокий авторитет. Тексты некоторых житий утверждаются священноначалием - это касается в основном святых, прославленных в последнее время. Другие же жития представляют собой памятники древнехристианской литературы. Существуют и авторские жития святых.
В случае с историей времен Ивана Грозного
простор для разных версий в науке остается, и интерпретация событий часто зависит от личного отношения к деятельности царя, уверен Цыпин.
"Если деятельность Ивана Грозного расценивается в позитивном плане - не то чтобы из этого вытекала необходимость отрицать его причастность к убийству, но отрицается намерение. И наоборот: при негативном отношении к Ивану Грозному на него возлагается ответственность за те убийства, которые представляются сомнительными как сознательные, а не нечаянные вещи - например, убийство его сына Иоанна", - сказал он.
Тем не менее, подчеркнул он, церковь - это не учреждение, которое должно санкционировать положения, признаваемые в исторической или любой другой науке.
"Разумеется, для внесения изменений (в жития святых) требуются особенно тщательные исследования. Но наука - это наука, наука по природе своей не цензурируется, а церковь не может быть цензором для исторической, церковно-исторической науки. Уточнять обстоятельства - дело историков", - заключил профессор МДА.