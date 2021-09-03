https://ria.ru/20210903/miting-1748572799.html

В Кабуле прошел митинг за права женщин

В Кабуле прошел митинг за права женщин - РИА Новости, 03.09.2021

В Кабуле прошел митинг за права женщин

Активистки устроили митинг в Кабуле, требуя соблюдения прав женщин и их участия в правительстве Афганистана, сообщила РИА Новости представитель группы... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:26

2021-09-03T15:26

2021-09-03T15:26

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

герат (провинция)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149966/83/1499668391_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_2d27002e21f59356f4d6c1dccd87eee6.jpg

КАБУЛ, 3 сен - РИА Новости. Активистки устроили митинг в Кабуле, требуя соблюдения прав женщин и их участия в правительстве Афганистана, сообщила РИА Новости представитель группы протестующих Ялда Самади.Отмечается, что участвующие в митинге женщины являются представителями разных сфер и работают в различных областях."Образование, работа, свобода – на пути к процветанию", - скандировали участницы митинга, призывая к уважению их прав на образование, труд и свободу слова.В четверг сообщалось о похожей демонстрации женщин-активисток в афганском Герате. Они также требовали уважения их прав и участия женщин в будущем правительстве страны.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210903/afganistan-1748500397.html

сша

герат (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, герат (провинция), россия