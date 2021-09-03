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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/miting-1748572799.html
В Кабуле прошел митинг за права женщин
В Кабуле прошел митинг за права женщин - РИА Новости, 03.09.2021
В Кабуле прошел митинг за права женщин
Активистки устроили митинг в Кабуле, требуя соблюдения прав женщин и их участия в правительстве Афганистана, сообщила РИА Новости представитель группы... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:26
2021-09-03T15:26
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
герат (провинция)
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КАБУЛ, 3 сен - РИА Новости. Активистки устроили митинг в Кабуле, требуя соблюдения прав женщин и их участия в правительстве Афганистана, сообщила РИА Новости представитель группы протестующих Ялда Самади.Отмечается, что участвующие в митинге женщины являются представителями разных сфер и работают в различных областях."Образование, работа, свобода – на пути к процветанию", - скандировали участницы митинга, призывая к уважению их прав на образование, труд и свободу слова.В четверг сообщалось о похожей демонстрации женщин-активисток в афганском Герате. Они также требовали уважения их прав и участия женщин в будущем правительстве страны.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, сша, талибан, герат (провинция), россия
15:26 03.09.2021
 
В Кабуле прошел митинг за права женщин

В Кабуле активистки устроили митинг, требуя соблюдения прав женщин

© РИА Новости / В. Киселев / Перейти в фотобанкАфганские женщины
Афганские женщины - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / В. Киселев
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КАБУЛ, 3 сен - РИА Новости. Активистки устроили митинг в Кабуле, требуя соблюдения прав женщин и их участия в правительстве Афганистана, сообщила РИА Новости представитель группы протестующих Ялда Самади.
Отмечается, что участвующие в митинге женщины являются представителями разных сфер и работают в различных областях.
"Образование, работа, свобода – на пути к процветанию", - скандировали участницы митинга, призывая к уважению их прав на образование, труд и свободу слова.
В четверг сообщалось о похожей демонстрации женщин-активисток в афганском Герате. Они также требовали уважения их прав и участия женщин в будущем правительстве страны.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 10:54
Женщин в новом правительстве Афганистана не будет, заявили в "Талибане"*
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанГерат (провинция)Россия
 
 
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