https://ria.ru/20210903/miting-1748572799.html
В Кабуле прошел митинг за права женщин
В Кабуле прошел митинг за права женщин - РИА Новости, 03.09.2021
В Кабуле прошел митинг за права женщин
Активистки устроили митинг в Кабуле, требуя соблюдения прав женщин и их участия в правительстве Афганистана, сообщила РИА Новости представитель группы... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:26
2021-09-03T15:26
2021-09-03T15:26
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КАБУЛ, 3 сен - РИА Новости. Активистки устроили митинг в Кабуле, требуя соблюдения прав женщин и их участия в правительстве Афганистана, сообщила РИА Новости представитель группы протестующих Ялда Самади.Отмечается, что участвующие в митинге женщины являются представителями разных сфер и работают в различных областях."Образование, работа, свобода – на пути к процветанию", - скандировали участницы митинга, призывая к уважению их прав на образование, труд и свободу слова.В четверг сообщалось о похожей демонстрации женщин-активисток в афганском Герате. Они также требовали уважения их прав и участия женщин в будущем правительстве страны.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, сша, талибан, герат (провинция), россия
В Кабуле прошел митинг за права женщин
В Кабуле активистки устроили митинг, требуя соблюдения прав женщин