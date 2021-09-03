https://ria.ru/20210903/mishustin-1748570640.html

Мишустин подписал постановление о дальневосточной концессии

Мишустин подписал постановление о дальневосточной концессии - РИА Новости, 03.09.2021

Мишустин подписал постановление о дальневосточной концессии

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дальневосточной концессии, которое позволит привлекать частное финансирование в регионы... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:17

2021-09-03T15:17

2021-09-03T15:17

экономика

михаил мишустин

дальний восток

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дальневосточной концессии, которое позволит привлекать частное финансирование в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщила пресс-служба кабмина."В России будет запущен механизм дальневосточной концессии, который позволит привлекать частные финансовые ресурсы в регионы Дальневосточного федерального округа. Постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, внесены изменения в правила предоставления господдержки на мероприятия по социальному развитию центров экономического роста регионов, входящих в состав ДФО", - говорится в сообщении.Добавляется, что эти правила дополнились положением о возможности финансирования концессионных соглашений со сроками реализации не менее 10 лет.Ранее на заседании в пятницу Мишустин сообщил, что уже определены первые пять проектов общей стоимостью свыше 66 миллиардов рублей. Он также добавил, что в течение нескольких лет планируется заключить концессионные соглашения на сумму около полутриллиона рублей, что позволит построить новые автомобильные дороги, коммунальную инфраструктуру, объекты энергетики, промышленности, а особое внимание будет уделено обновлению социальной сферы.

https://ria.ru/20210903/putin-1748546385.html

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дальний восток

россия

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экономика, михаил мишустин, дальний восток, россия