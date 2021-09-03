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Мишустин подписал постановление о дальневосточной концессии
Мишустин подписал постановление о дальневосточной концессии - РИА Новости, 03.09.2021
Мишустин подписал постановление о дальневосточной концессии
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дальневосточной концессии, которое позволит привлекать частное финансирование в регионы... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:17
2021-09-03T15:17
экономика
михаил мишустин
дальний восток
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дальневосточной концессии, которое позволит привлекать частное финансирование в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщила пресс-служба кабмина."В России будет запущен механизм дальневосточной концессии, который позволит привлекать частные финансовые ресурсы в регионы Дальневосточного федерального округа. Постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, внесены изменения в правила предоставления господдержки на мероприятия по социальному развитию центров экономического роста регионов, входящих в состав ДФО", - говорится в сообщении.Добавляется, что эти правила дополнились положением о возможности финансирования концессионных соглашений со сроками реализации не менее 10 лет.Ранее на заседании в пятницу Мишустин сообщил, что уже определены первые пять проектов общей стоимостью свыше 66 миллиардов рублей. Он также добавил, что в течение нескольких лет планируется заключить концессионные соглашения на сумму около полутриллиона рублей, что позволит построить новые автомобильные дороги, коммунальную инфраструктуру, объекты энергетики, промышленности, а особое внимание будет уделено обновлению социальной сферы.
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экономика, михаил мишустин, дальний восток, россия
15:17 03.09.2021
 
Мишустин подписал постановление о дальневосточной концессии

Премьер Мишустин подписал постановление, позволяющее привлекать частное финансирование

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дальневосточной концессии, которое позволит привлекать частное финансирование в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщила пресс-служба кабмина.
России будет запущен механизм дальневосточной концессии, который позволит привлекать частные финансовые ресурсы в регионы Дальневосточного федерального округа. Постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, внесены изменения в правила предоставления господдержки на мероприятия по социальному развитию центров экономического роста регионов, входящих в состав ДФО", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что эти правила дополнились положением о возможности финансирования концессионных соглашений со сроками реализации не менее 10 лет.
"Инфраструктурные проекты станут эффективными точками роста и опорой экономики 18 субъектов Российской Федерации – от Мурманска до Камчатки. Они позволят создать новые производства и рабочие места, обеспечить комфортные условия для жизни людей", - приводятся в сообщении слова Мишустина.
Ранее на заседании в пятницу Мишустин сообщил, что уже определены первые пять проектов общей стоимостью свыше 66 миллиардов рублей. Он также добавил, что в течение нескольких лет планируется заключить концессионные соглашения на сумму около полутриллиона рублей, что позволит построить новые автомобильные дороги, коммунальную инфраструктуру, объекты энергетики, промышленности, а особое внимание будет уделено обновлению социальной сферы.
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ЭкономикаМихаил МишустинДальний ВостокРоссия
 
 
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