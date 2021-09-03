https://ria.ru/20210903/mintsifry-1748495527.html

В Минцифры призвали не вводить меры, которые повредят IT-компаниям

В Минцифры призвали не вводить меры, которые повредят IT-компаниям - РИА Новости, 03.09.2021

В Минцифры призвали не вводить меры, которые повредят IT-компаниям

Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин призвал не вводить дополнительные меры регулирования, которые могут ударить по отечественным производителям платформ и... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:35

2021-09-03T10:35

2021-09-03T10:35

экономика

технологии

сша

владивосток

дальневосточный федеральный университет

максим паршин

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин призвал не вводить дополнительные меры регулирования, которые могут ударить по отечественным производителям платформ и экосистем.Выступая на сессии "Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств" в ходе Восточного экономического форума, он обратил внимание на вопрос соблюдения глобальными платформами местного законодательства."У нас есть собственные конкурентоспособные платформы и экосистемы, которые на нашем рынке без какого-либо давления со стороны государства успешно конкурируют с глобальными гигантами. Нам, главное, дополнительными мерами регулирования не разрушить этот баланс, мы не должны вводить какое-то регулирование, которое ударит в первую очередь по отечественным игрокам рынка, этого нужно избежать. Мы говорим о выравнивании условий ведения бизнеса. Ведь, например, если посмотреть на эффективную налоговую ставку глобальных гигантов и российских компаний, у нас будет в несколько раз выше", - заявил Паршин.Он добавил, что в вопросе регулирования нужно исходить из того, что есть платформы глобальные и есть российские. Всего три страны могут сказать, что имеют глобальные и локальные платформы – это США, Китай и Россия, отметил замглавы Минцифры.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/mintsifry-1748493233.html

https://ria.ru/20210902/it-1748364585.html

сша

владивосток

россия

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экономика, технологии, сша, владивосток, дальневосточный федеральный университет, максим паршин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)