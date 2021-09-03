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В Минцифры призвали не вводить меры, которые повредят IT-компаниям
В Минцифры призвали не вводить меры, которые повредят IT-компаниям - РИА Новости, 03.09.2021
В Минцифры призвали не вводить меры, которые повредят IT-компаниям
Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин призвал не вводить дополнительные меры регулирования, которые могут ударить по отечественным производителям платформ и... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T10:35
2021-09-03T10:35
экономика
технологии
сша
владивосток
дальневосточный федеральный университет
максим паршин
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин призвал не вводить дополнительные меры регулирования, которые могут ударить по отечественным производителям платформ и экосистем.Выступая на сессии "Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств" в ходе Восточного экономического форума, он обратил внимание на вопрос соблюдения глобальными платформами местного законодательства."У нас есть собственные конкурентоспособные платформы и экосистемы, которые на нашем рынке без какого-либо давления со стороны государства успешно конкурируют с глобальными гигантами. Нам, главное, дополнительными мерами регулирования не разрушить этот баланс, мы не должны вводить какое-то регулирование, которое ударит в первую очередь по отечественным игрокам рынка, этого нужно избежать. Мы говорим о выравнивании условий ведения бизнеса. Ведь, например, если посмотреть на эффективную налоговую ставку глобальных гигантов и российских компаний, у нас будет в несколько раз выше", - заявил Паршин.Он добавил, что в вопросе регулирования нужно исходить из того, что есть платформы глобальные и есть российские. Всего три страны могут сказать, что имеют глобальные и локальные платформы – это США, Китай и Россия, отметил замглавы Минцифры.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/mintsifry-1748493233.html
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экономика, технологии, сша, владивосток, дальневосточный федеральный университет, максим паршин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
10:35 03.09.2021
 
В Минцифры призвали не вводить меры, которые повредят IT-компаниям

В Минцифры призвали не вводить меры, которые ударят по IT-компаниям из России

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВЭФ-2021
ВЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин призвал не вводить дополнительные меры регулирования, которые могут ударить по отечественным производителям платформ и экосистем.
Выступая на сессии "Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств" в ходе Восточного экономического форума, он обратил внимание на вопрос соблюдения глобальными платформами местного законодательства.
Стенд Hyundai, стенд Русгидро и стенд VTB в экспозиции выставки на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на полях проведения ВЭФ-2021)во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
10:27
Минцифры обсуждает льготы по выручке и налогам с IT-компаниями
"У нас есть собственные конкурентоспособные платформы и экосистемы, которые на нашем рынке без какого-либо давления со стороны государства успешно конкурируют с глобальными гигантами. Нам, главное, дополнительными мерами регулирования не разрушить этот баланс, мы не должны вводить какое-то регулирование, которое ударит в первую очередь по отечественным игрокам рынка, этого нужно избежать. Мы говорим о выравнивании условий ведения бизнеса. Ведь, например, если посмотреть на эффективную налоговую ставку глобальных гигантов и российских компаний, у нас будет в несколько раз выше", - заявил Паршин.
Он добавил, что в вопросе регулирования нужно исходить из того, что есть платформы глобальные и есть российские. Всего три страны могут сказать, что имеют глобальные и локальные платформы – это США, Китай и Россия, отметил замглавы Минцифры.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 14:23
"Единая Россия" готовит второй пакет мер поддержки IT-отрасли
 
ЭкономикаТехнологииСШАВладивостокДальневосточный федеральный университетМаксим ПаршинРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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