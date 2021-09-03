https://ria.ru/20210903/mintsifry-1748493233.html

Минцифры обсуждает льготы по выручке и налогам с IT-компаниями

Минцифры обсуждает льготы по выручке и налогам с IT-компаниями - РИА Новости, 03.09.2021

Минцифры обсуждает льготы по выручке и налогам с IT-компаниями

Минцифры РФ обсуждает предоставление льгот по выручке и по налогам с IT-компаниями, которые монетизируются за счет рекламы и процента со сделок, сообщил... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:27

2021-09-03T10:27

2021-09-03T10:27

экономика

технологии

владивосток

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

максим паршин

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Минцифры РФ обсуждает предоставление льгот по выручке и по налогам с IT-компаниями, которые монетизируются за счет рекламы и процента со сделок, сообщил замглавы министерства Максим Паршин на сессии ВЭФ "Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств"."Нам нужно помогать своим. Когда мы говорим "помогать своим", мы говорим о выравнивании условий ведения бизнеса. Если посмотреть на эффективную налоговую ставку глобальных гигантов и российских компаний, у нас будет в несколько раз выше. При этом они успешно конкурируют на наших и некоторых сопредельных рынках. Мы должны выравнивать в том числе условия ведения бизнеса", - сказал Паршин.Пока российские платформы, которые монетизируются за счет рекламы и процента со сделок, выведены из-под налоговых льгот. Льготы со взносом по налогу на прибыль распространяются на тех, кто разрабатывает и продает софт. Компании типа "экосистема" по сути продают услуги, они выведены из-под этого регулирования, отметил Паршин."Большая дискуссия сейчас ведется относительно того, как эти льготы на них распространить. И мы ближе всего к тому, чтобы распространить такого рода льготы на выручку, получаемую этими компаниями с внешних рынков – с потребителей, которые не являются гражданами нашей страны, находятся за ее пределами. Такую работу ведем, обсуждаем с ними возможные параметры следующего нашего налогового маневра", - отметил он.Паршин добавил, что, поддерживая российские компании, не ограничивая зарубежные и глобальных игроков, власти будут способствовать развитию и защите российского цифрового суверенитета.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/mintsifry-1748337883.html

https://ria.ru/20210830/mintsifry-1747864666.html

владивосток

дальний восток

россия

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экономика, технологии, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, максим паршин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)