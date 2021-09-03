https://ria.ru/20210903/minpromtorg-1748467933.html

В Минпромторге рассказали об использовании отечественных солнечных батарей

В Минпромторге рассказали об использовании отечественных солнечных батарей - РИА Новости, 03.09.2021

В Минпромторге рассказали об использовании отечественных солнечных батарей

Минпромторг РФ ожидает использования российских солнечных батарей на будущих солнечных электростанциях Enel в России, рассказал глава министерства Денис... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:31

2021-09-03T07:31

2021-09-03T07:31

экономика

владивосток

enel

денис мантуров

энел россия

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ ожидает использования российских солнечных батарей на будущих солнечных электростанциях Enel в России, рассказал глава министерства Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).В октябре стало известно, что Минпромторг с компаниями Enel и "Ренова" обсуждали производство солнечных батарей в России."Коллеги общаются, находятся в процессе, так быстро не происходят проекты. Тем более что Enel является одним из крупных игроков и на российском рынке по альтернативной энергетике, в частности, по солнечным батареям, и "Ренова" является крупным производителем данной продукции, поэтому коллеги в процессе. Надеюсь, что по крайней мере те парки солнечные, которые будут развиваться Enel в России, они будут использовать наши батареи "Хевел", - сказал Мантуров.Ранее в интервью агентству генеральный директор компании "Энел Россия" (входит в группу Enel) Стефан Звегинцов говорил, что компания рассматривает участие в тендерах на строительство не только ветроэлектростанций (ВЭС), но и солнечной генерации.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210729/energiya-1743489521.html

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экономика, владивосток, enel , денис мантуров, энел россия, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)