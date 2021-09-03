В Минпромторге рассказали об использовании отечественных солнечных батарей
Минпромторг ожидает использования отечественных солнечных батарей на будущих СЭС Enel
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ ожидает использования российских солнечных батарей на будущих солнечных электростанциях Enel в России, рассказал глава министерства Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
В октябре стало известно, что Минпромторг с компаниями Enel и "Ренова" обсуждали производство солнечных батарей в России.
"Коллеги общаются, находятся в процессе, так быстро не происходят проекты. Тем более что Enel является одним из крупных игроков и на российском рынке по альтернативной энергетике, в частности, по солнечным батареям, и "Ренова" является крупным производителем данной продукции, поэтому коллеги в процессе. Надеюсь, что по крайней мере те парки солнечные, которые будут развиваться Enel в России, они будут использовать наши батареи "Хевел", - сказал Мантуров.
Ранее в интервью агентству генеральный директор компании "Энел Россия" (входит в группу Enel) Стефан Звегинцов говорил, что компания рассматривает участие в тендерах на строительство не только ветроэлектростанций (ВЭС), но и солнечной генерации.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.