https://ria.ru/20210903/mina-1748567678.html

На востоке Москвы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны

На востоке Москвы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 03.09.2021

На востоке Москвы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны

Мину времен войны обнаружили на востоке Москвы во время ремонтных работ, перекрыт съезд на Носовихинское шоссе, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:06

2021-09-03T15:06

2021-09-03T15:21

москва

управление гибдд по г. москве

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мину времен войны обнаружили на востоке Москвы во время ремонтных работ, перекрыт съезд на Носовихинское шоссе, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На востоке столицы перекрыт съезд на Носовихинское шоссе. В ходе проведения ремонтных работ была обнаружена мина, предположительно времён Великой Отечественной Войны. На месте дежурят наши сотрудники, организован отвод транспорта, съезд с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе полностью перекрыт", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на место вызваны экстренные службы.

https://ria.ru/20210821/vzryv-1746690605.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, управление гибдд по г. москве