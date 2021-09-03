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На востоке Москвы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны
На востоке Москвы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны - РИА Новости, 03.09.2021
На востоке Москвы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны
Мину времен войны обнаружили на востоке Москвы во время ремонтных работ, перекрыт съезд на Носовихинское шоссе, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:06
2021-09-03T15:21
москва
управление гибдд по г. москве
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мину времен войны обнаружили на востоке Москвы во время ремонтных работ, перекрыт съезд на Носовихинское шоссе, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции."На востоке столицы перекрыт съезд на Носовихинское шоссе. В ходе проведения ремонтных работ была обнаружена мина, предположительно времён Великой Отечественной Войны. На месте дежурят наши сотрудники, организован отвод транспорта, съезд с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе полностью перекрыт", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что на место вызваны экстренные службы.
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москва, управление гибдд по г. москве
15:06 03.09.2021 (обновлено: 15:21 03.09.2021)
 
На востоке Москвы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны

ГИБДД Москвы: на востоке столицы обнаружили мину времен Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Мину времен войны обнаружили на востоке Москвы во время ремонтных работ, перекрыт съезд на Носовихинское шоссе, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"На востоке столицы перекрыт съезд на Носовихинское шоссе. В ходе проведения ремонтных работ была обнаружена мина, предположительно времён Великой Отечественной Войны. На месте дежурят наши сотрудники, организован отвод транспорта, съезд с внешней стороны МКАД на Носовихинское шоссе полностью перекрыт", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на место вызваны экстренные службы.
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