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Главы МИД ЕС заявили, что кризис на белорусской границе создан искусственно
Главы МИД ЕС заявили, что кризис на белорусской границе создан искусственно - РИА Новости, 03.09.2021
Главы МИД ЕС заявили, что кризис на белорусской границе создан искусственно
Главы МИД ЕС на неформальном совещании в Словении в пятницу обсудили ситуацию на границе с Белоруссией, подтвердили, что речь идет об искусственном создании... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:22
2021-09-03T17:33
в мире
белоруссия
минск
латвия
евросоюз
александр лукашенко
здоровье - общество
мигранты
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БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Главы МИД ЕС на неформальном совещании в Словении в пятницу обсудили ситуацию на границе с Белоруссией, подтвердили, что речь идет об искусственном создании кризисной ситуации с мигрантами, сообщил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Власти Белоруссии использовали мигрантов для искусственного создания давления на наших восточных границах... Министры заявили о солидарности с Литвой, Латвией и Польшей, мы готовы принять все меры для поддержки, если ситуация будут требовать этого", - сказал он.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют официальный Минск в создании миграционного кризиса.ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко, здоровье - общество, мигранты, жозеп боррель
17:22 03.09.2021 (обновлено: 17:33 03.09.2021)
 
Главы МИД ЕС заявили, что кризис на белорусской границе создан искусственно

Глава дипломатии ЕС Боррель: миграционный кризис в Белоруссии создан искусственно

© AP Photo / Olivier Hoslet, Pool Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Olivier Hoslet, Pool
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БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Главы МИД ЕС на неформальном совещании в Словении в пятницу обсудили ситуацию на границе с Белоруссией, подтвердили, что речь идет об искусственном создании кризисной ситуации с мигрантами, сообщил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Власти Белоруссии использовали мигрантов для искусственного создания давления на наших восточных границах... Министры заявили о солидарности с Литвой, Латвией и Польшей, мы готовы принять все меры для поддержки, если ситуация будут требовать этого", - сказал он.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют официальный Минск в создании миграционного кризиса.
ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Минск - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 03:18
Минск привлек вооруженные силы и внутренние войска к охране границы с ЕС
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоЗдоровье - ОбществоМигрантыЖозеп Боррель
 
 
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