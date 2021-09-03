https://ria.ru/20210903/migranty-1748600045.html

Главы МИД ЕС заявили, что кризис на белорусской границе создан искусственно

Главы МИД ЕС заявили, что кризис на белорусской границе создан искусственно - РИА Новости, 03.09.2021

Главы МИД ЕС заявили, что кризис на белорусской границе создан искусственно

Главы МИД ЕС на неформальном совещании в Словении в пятницу обсудили ситуацию на границе с Белоруссией, подтвердили, что речь идет об искусственном создании... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:22

2021-09-03T17:22

2021-09-03T17:33

в мире

белоруссия

минск

латвия

евросоюз

александр лукашенко

здоровье - общество

мигранты

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БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Главы МИД ЕС на неформальном совещании в Словении в пятницу обсудили ситуацию на границе с Белоруссией, подтвердили, что речь идет об искусственном создании кризисной ситуации с мигрантами, сообщил на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Власти Белоруссии использовали мигрантов для искусственного создания давления на наших восточных границах... Министры заявили о солидарности с Литвой, Латвией и Польшей, мы готовы принять все меры для поддержки, если ситуация будут требовать этого", - сказал он.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют официальный Минск в создании миграционного кризиса.ЕС утверждает, что Белоруссия использует мигрантов как "гибридное оружие" против Евросоюза после того, как против Минска были введены ограничительные меры.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20210903/granitsa-1748451236.html

белоруссия

минск

латвия

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в мире, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко, здоровье - общество, мигранты, жозеп боррель