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Московские ветераны получат выплаты к годовщине контрнаступления

Московские ветераны получат выплаты к годовщине контрнаступления - РИА Новости, 03.09.2021

Московские ветераны получат выплаты к годовщине контрнаступления

Ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине декабрьского контрнаступления 1941 года выплатят по 20 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:42

2021-09-03T18:42

2021-09-03T18:53

общество

москва

россия

сергей собянин

великая отечественная война (1941-1945)

ветераны

социальные выплаты

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине декабрьского контрнаступления 1941 года выплатят по 20 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Собянин также сообщил, что в пятницу побывал в гостях у фронтовика Бориса Уткина и вручил ему нагрудный знак "80 лет Битвы за Москву", которым в ближайшие месяцы будут награждены более 1100 ветеранов.

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общество, москва, россия, сергей собянин, великая отечественная война (1941-1945), ветераны, социальные выплаты