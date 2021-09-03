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Московские ветераны получат выплаты к годовщине контрнаступления
Московские ветераны получат выплаты к годовщине контрнаступления - РИА Новости, 03.09.2021
Московские ветераны получат выплаты к годовщине контрнаступления
Ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине декабрьского контрнаступления 1941 года выплатят по 20 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:42
2021-09-03T18:53
общество
москва
россия
сергей собянин
великая отечественная война (1941-1945)
ветераны
социальные выплаты
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине декабрьского контрнаступления 1941 года выплатят по 20 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Собянин также сообщил, что в пятницу побывал в гостях у фронтовика Бориса Уткина и вручил ему нагрудный знак "80 лет Битвы за Москву", которым в ближайшие месяцы будут награждены более 1100 ветеранов.
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общество, москва, россия, сергей собянин, великая отечественная война (1941-1945), ветераны, социальные выплаты
18:42 03.09.2021 (обновлено: 18:53 03.09.2021)
 
Московские ветераны получат выплаты к годовщине контрнаступления

Собянин: ветераны войны и участники обороны Москвы получат по 20 тысяч рублей

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Ветеранам Великой Отечественной войны к годовщине декабрьского контрнаступления 1941 года выплатят по 20 тысяч рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"К годовщине декабрьского контрнаступления обязательно выплатим ветеранам войны и участникам обороны столицы материальную помощь. В этом году ее размер составит 20 тысяч рублей", - написал мэр в своем блоге.

Собянин также сообщил, что в пятницу побывал в гостях у фронтовика Бориса Уткина и вручил ему нагрудный знак "80 лет Битвы за Москву", которым в ближайшие месяцы будут награждены более 1100 ветеранов.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 14:23
Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
 
ОбществоМоскваРоссияСергей СобянинВеликая Отечественная война (1941-1945)Ветеранысоциальные выплаты
 
 
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