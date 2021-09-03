https://ria.ru/20210903/maski-1748547087.html
Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях - РИА Новости, 03.09.2021
Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
Маски нужно носить только в помещениях или при массовом скоплении людей, они обязательны только для взрослых, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:41
2021-09-03T13:41
2021-09-03T13:41
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Маски нужно носить только в помещениях или при массовом скоплении людей, они обязательны только для взрослых, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Маски сегодня требуются только в помещениях и при массовом скоплении людей, и только для взрослых", - сказала Попова.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210713/maski-1741017042.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
Попова: маски требуются в помещениях и при массовом скоплении людей, и только для взрослых