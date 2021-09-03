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Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях - РИА Новости, 03.09.2021
Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях
Маски нужно носить только в помещениях или при массовом скоплении людей, они обязательны только для взрослых, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:41
2021-09-03T13:41
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Маски нужно носить только в помещениях или при массовом скоплении людей, они обязательны только для взрослых, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Маски сегодня требуются только в помещениях и при массовом скоплении людей, и только для взрослых", - сказала Попова.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:41 03.09.2021
 
Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях

Попова: маски требуются в помещениях и при массовом скоплении людей, и только для взрослых

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Маски нужно носить только в помещениях или при массовом скоплении людей, они обязательны только для взрослых, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Маски сегодня требуются только в помещениях и при массовом скоплении людей, и только для взрослых", - сказала Попова.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 04:23Распространение коронавируса
Иммунолог рассказал, нужно ли носить маски после вакцинации
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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