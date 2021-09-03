https://ria.ru/20210903/maski-1748547087.html

Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях

Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях - РИА Новости, 03.09.2021

Попова напомнила об обязательном масочном режиме в помещениях

Маски нужно носить только в помещениях или при массовом скоплении людей, они обязательны только для взрослых, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:41

2021-09-03T13:41

2021-09-03T13:41

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Маски нужно носить только в помещениях или при массовом скоплении людей, они обязательны только для взрослых, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Маски сегодня требуются только в помещениях и при массовом скоплении людей, и только для взрослых", - сказала Попова.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210713/maski-1741017042.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, восточный экономический форум — 2021 (вэф)