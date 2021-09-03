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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210903/loza-1748571723.html
Лоза снизил требования к "Первому каналу" до четырех миллионов рублей
Лоза снизил требования к "Первому каналу" до четырех миллионов рублей - РИА Новости, 03.09.2021
Лоза снизил требования к "Первому каналу" до четырех миллионов рублей
Певец Юрий Лоза отказался от компенсации морального вреда за использование переработанной версии его песни "Плот" в шоу "Голос", но в остальном иск тот же – но... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:22
2021-09-03T16:17
общество
юрий лоза
культура
шоу-бизнес
новости культуры
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Певец Юрий Лоза отказался от компенсации морального вреда за использование переработанной версии его песни "Плот" в шоу "Голос", но в остальном иск тот же – но теперь не на 5, а на 4 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда."Мосгорсуд принял отказ представителей Лозы от части исковых требований к АО "Первый канал": о взыскании компенсации морального вреда за нарушение личных неимущественных прав в размере миллиона рублей и прекратил производство по гражданскому делу в указанной части", - сказали в пресс-службе.Там уточнили, что остальные требования в иске остались - это 4 миллиона рублей за нарушение авторских прав, компенсация судебных расходов, удаление фрагмента с использованием песни с сайта телеканала. Эти требования суд рассмотрит на следующем заседании, которое назначено на 11 октября.Как ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Валерий Лазарев, поводом для обращения в суд стало использование музыкального произведения "Плот" в программе "Голос", запись которой в дальнейшем была размещена в интернете.В иске указано, что ответчик "существенным образом испортил" произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала. В музыкальном произведении произошли изменения в мелодии, гармонии, песня была сокращена до куплета и припева продолжительностью 1 минута 55 секунд.Целостность и замысел произведения подверглись неприемлемым для автора воздействиям, в частности, был полностью изменен инструментальный состав в музыкальной части произведения, негодует защита. Песня искажена для сопровождения голоса солирующим клавишным инструментом, с участием барабанов и иных инструментов в составе оркестра, чего нет в оригинале.Как указано в иске, песня сопровождалась комментариями ведущих, членов жюри шоу "Голос", "позволивших себе непристойную иронию", а также распространение не соответствующих действительности фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию.Существование произведения, по мнению заявителя, в таком виде категорически невозможно, так как это является ударом по его "накопленной за десятилетия безупречной творческой деятельности репутации и бережному отношению к интеллектуальной работе, которую он осуществил".
https://ria.ru/20210817/loza-1746116131.html
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общество, юрий лоза, шоу-бизнес, новости культуры
15:22 03.09.2021 (обновлено: 16:17 03.09.2021)
 
Лоза снизил требования к "Первому каналу" до четырех миллионов рублей

Певец Юрий Лоза снизил требования к "Первому каналу" с пяти до четырех миллионов рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности "Тотальный диктант-2017" в Москве
Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Певец Юрий Лоза отказался от компенсации морального вреда за использование переработанной версии его песни "Плот" в шоу "Голос", но в остальном иск тот же – но теперь не на 5, а на 4 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
"Мосгорсуд принял отказ представителей Лозы от части исковых требований к АО "Первый канал": о взыскании компенсации морального вреда за нарушение личных неимущественных прав в размере миллиона рублей и прекратил производство по гражданскому делу в указанной части", - сказали в пресс-службе.
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Там уточнили, что остальные требования в иске остались - это 4 миллиона рублей за нарушение авторских прав, компенсация судебных расходов, удаление фрагмента с использованием песни с сайта телеканала. Эти требования суд рассмотрит на следующем заседании, которое назначено на 11 октября.
Как ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Валерий Лазарев, поводом для обращения в суд стало использование музыкального произведения "Плот" в программе "Голос", запись которой в дальнейшем была размещена в интернете.
В иске указано, что ответчик "существенным образом испортил" произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала. В музыкальном произведении произошли изменения в мелодии, гармонии, песня была сокращена до куплета и припева продолжительностью 1 минута 55 секунд.
Целостность и замысел произведения подверглись неприемлемым для автора воздействиям, в частности, был полностью изменен инструментальный состав в музыкальной части произведения, негодует защита. Песня искажена для сопровождения голоса солирующим клавишным инструментом, с участием барабанов и иных инструментов в составе оркестра, чего нет в оригинале.
Как указано в иске, песня сопровождалась комментариями ведущих, членов жюри шоу "Голос", "позволивших себе непристойную иронию", а также распространение не соответствующих действительности фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию.
Существование произведения, по мнению заявителя, в таком виде категорически невозможно, так как это является ударом по его "накопленной за десятилетия безупречной творческой деятельности репутации и бережному отношению к интеллектуальной работе, которую он осуществил".
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