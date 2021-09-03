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https://ria.ru/20210903/lokdaun-1748552677.html
Попова оценила риск введения локдауна в России
Попова оценила риск введения локдауна в России - РИА Новости, 03.09.2021
Попова оценила риск введения локдауна в России
Локдаун из-за коронавируса России сейчас не грозит, но чтобы отменить действующие ограничения, надо прививаться от COVID-19, заявила в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:02
2021-09-03T14:05
анна попова
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Локдаун из-за коронавируса России сейчас не грозит, но чтобы отменить действующие ограничения, надо прививаться от COVID-19, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Для Российской Федерации это реальность сегодняшнего дня, потому что РФ в 2021 году локдаунов не вводила, и то, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит",- сказала Попова.При этом, чтобы была возможность отменить действующие ограничения, необходимо прививаться от коронавируса, подчеркнула она.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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анна попова, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия
14:02 03.09.2021 (обновлено: 14:05 03.09.2021)
 
Попова оценила риск введения локдауна в России

Глава Роспотребнадзора Попова: России не грозит локдаун из-за коронавируса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Локдаун из-за коронавируса России сейчас не грозит, но чтобы отменить действующие ограничения, надо прививаться от COVID-19, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Для Российской Федерации это реальность сегодняшнего дня, потому что РФ в 2021 году локдаунов не вводила, и то, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит",- сказала Попова.
При этом, чтобы была возможность отменить действующие ограничения, необходимо прививаться от коронавируса, подчеркнула она.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
Пассажиры Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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Анна ПоповаКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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