https://ria.ru/20210903/lokdaun-1748552677.html

Попова оценила риск введения локдауна в России

Попова оценила риск введения локдауна в России - РИА Новости, 03.09.2021

Попова оценила риск введения локдауна в России

Локдаун из-за коронавируса России сейчас не грозит, но чтобы отменить действующие ограничения, надо прививаться от COVID-19, заявила в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:02

2021-09-03T14:02

2021-09-03T14:05

анна попова

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Локдаун из-за коронавируса России сейчас не грозит, но чтобы отменить действующие ограничения, надо прививаться от COVID-19, заявила в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Роспотребнадзора Анна Попова."Для Российской Федерации это реальность сегодняшнего дня, потому что РФ в 2021 году локдаунов не вводила, и то, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит",- сказала Попова.При этом, чтобы была возможность отменить действующие ограничения, необходимо прививаться от коронавируса, подчеркнула она.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/immunitet-1748515167.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия