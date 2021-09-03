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ВТБ поможет "Южморрыбфлот" модернизировать логистический узел
ВТБ поможет "Южморрыбфлот" модернизировать логистический узел - РИА Новости, 03.09.2021
ВТБ поможет "Южморрыбфлот" модернизировать логистический узел
Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках Восточного экономического форума ВТБ и АО "Южморрыбфлот" - ведущий производитель рыбных консервов на Дальнем... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:08
2021-09-03T09:08
экономика
втб
александр ефремов
дальний восток
денис бортников
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках Восточного экономического форума ВТБ и АО "Южморрыбфлот" - ведущий производитель рыбных консервов на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба банка.Средства будут выделены на проект по обустройству логистического узла компании.Компания планирует строительство холодильного комплекса для рыбной продукции вместимостью 15 тысяч тонн и общим грузооборотом 230 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составят более 1,2 миллиардов рублей."ВТБ активно работает с рыбопромышленным комплексом страны. На Дальнем Востоке мы уже профинансировали проекты среднего и малого бизнеса в этой отрасли более чем на 30 миллиардов рублей. Банк предлагает полный спектр финансовых инструментов, отвечающих потребностям клиентов – ведущих предприятий отрасли, которые продолжают работу над обновлением флота и модернизацией производства. Мы рады принимать участие в реализации этих важных отраслевых задач", − сказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, поставивший подпись под соглашением.По словам генерального директора АО "Южморрыбфлот" Александра Ефремова, строительство холодильного комплекса позволит принимать рыбопродукцию сразу у борта судна, а затем доставлять ее непосредственно заказчику или до железнодорожного узла."Реализация проекта повысит эффективность логистических операций и всего производственного цикла в целом, а также позволит создать на предприятии 200 новых рабочих мест", − отметил Ефремов.
https://ria.ru/20210902/vtb-1748397213.html
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экономика, втб, александр ефремов, дальний восток, денис бортников, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:08 03.09.2021
 

ВТБ поможет "Южморрыбфлот" модернизировать логистический узел

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБанк ВТБ
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках Восточного экономического форума ВТБ и АО "Южморрыбфлот" - ведущий производитель рыбных консервов на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба банка.
Средства будут выделены на проект по обустройству логистического узла компании.
Стенд банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 16:56
ВТБ готов инвестировать в производство электромобилей
Компания планирует строительство холодильного комплекса для рыбной продукции вместимостью 15 тысяч тонн и общим грузооборотом 230 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составят более 1,2 миллиардов рублей.
"ВТБ активно работает с рыбопромышленным комплексом страны. На Дальнем Востоке мы уже профинансировали проекты среднего и малого бизнеса в этой отрасли более чем на 30 миллиардов рублей. Банк предлагает полный спектр финансовых инструментов, отвечающих потребностям клиентов – ведущих предприятий отрасли, которые продолжают работу над обновлением флота и модернизацией производства. Мы рады принимать участие в реализации этих важных отраслевых задач", − сказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, поставивший подпись под соглашением.
По словам генерального директора АО "Южморрыбфлот" Александра Ефремова, строительство холодильного комплекса позволит принимать рыбопродукцию сразу у борта судна, а затем доставлять ее непосредственно заказчику или до железнодорожного узла.
"Реализация проекта повысит эффективность логистических операций и всего производственного цикла в целом, а также позволит создать на предприятии 200 новых рабочих мест", − отметил Ефремов.
ВЭФ-2021. Работа форума - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 09:56
ВТБ профинансирует обновление флота магаданской ГК "Морской волк"
 
ЭкономикаВТБАлександр ЕфремовДальний ВостокДенис БортниковВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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