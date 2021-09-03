https://ria.ru/20210903/logistika-1748478806.html

ВТБ поможет "Южморрыбфлот" модернизировать логистический узел

ВТБ поможет "Южморрыбфлот" модернизировать логистический узел - РИА Новости, 03.09.2021

ВТБ поможет "Южморрыбфлот" модернизировать логистический узел

Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках Восточного экономического форума ВТБ и АО "Южморрыбфлот" - ведущий производитель рыбных консервов на Дальнем... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:08

2021-09-03T09:08

2021-09-03T09:08

экономика

втб

александр ефремов

дальний восток

денис бортников

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве заключили в рамках Восточного экономического форума ВТБ и АО "Южморрыбфлот" - ведущий производитель рыбных консервов на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба банка.Средства будут выделены на проект по обустройству логистического узла компании.Компания планирует строительство холодильного комплекса для рыбной продукции вместимостью 15 тысяч тонн и общим грузооборотом 230 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составят более 1,2 миллиардов рублей."ВТБ активно работает с рыбопромышленным комплексом страны. На Дальнем Востоке мы уже профинансировали проекты среднего и малого бизнеса в этой отрасли более чем на 30 миллиардов рублей. Банк предлагает полный спектр финансовых инструментов, отвечающих потребностям клиентов – ведущих предприятий отрасли, которые продолжают работу над обновлением флота и модернизацией производства. Мы рады принимать участие в реализации этих важных отраслевых задач", − сказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, поставивший подпись под соглашением.По словам генерального директора АО "Южморрыбфлот" Александра Ефремова, строительство холодильного комплекса позволит принимать рыбопродукцию сразу у борта судна, а затем доставлять ее непосредственно заказчику или до железнодорожного узла."Реализация проекта повысит эффективность логистических операций и всего производственного цикла в целом, а также позволит создать на предприятии 200 новых рабочих мест", − отметил Ефремов.

https://ria.ru/20210902/vtb-1748397213.html

https://ria.ru/20210902/magadan-1748299344.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, втб, александр ефремов, дальний восток, денис бортников, восточный экономический форум — 2021 (вэф)