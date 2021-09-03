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Лавров рассказал, как борется с негативными эмоциями
Лавров рассказал, как борется с негативными эмоциями - РИА Новости, 03.09.2021
Лавров рассказал, как борется с негативными эмоциями
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что ему помогает "сливать" свои негативные эмоции. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:36
2021-09-03T12:36
общество
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
российское общество "знание"
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что ему помогает "сливать" свои негативные эмоции."Эмоции сливаются через те или иные выражения, которые желательно произносить про себя или, в крайнем случае, шепотом. Это помогает", - ответил Лавров на соответствующий вопрос активиста на просветительском марафоне "Новое Знание".Марафон Российского общества "Знание" проходит с 1 по 3 сентября в Москве.
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общество, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, российское общество "знание"
12:36 03.09.2021
 
Лавров рассказал, как борется с негативными эмоциями

Лавров: эмоции сливаются через выражения, которые лучше произносить про себя или шепотом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на тему: "Разговор на равных. Новые правила дипломатии" в рамках II просветительского марафона "Новое Знание" в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на тему: Разговор на равных. Новые правила дипломатии в рамках II просветительского марафона Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что ему помогает "сливать" свои негативные эмоции.
"Эмоции сливаются через те или иные выражения, которые желательно произносить про себя или, в крайнем случае, шепотом. Это помогает", - ответил Лавров на соответствующий вопрос активиста на просветительском марафоне "Новое Знание".
Марафон Российского общества "Знание" проходит с 1 по 3 сентября в Москве.
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ОбществоМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссийское общество "Знание"
 
 
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