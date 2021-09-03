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Лавров рассказал, как борется с негативными эмоциями
Лавров рассказал, как борется с негативными эмоциями - РИА Новости, 03.09.2021
Лавров рассказал, как борется с негативными эмоциями
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что ему помогает "сливать" свои негативные эмоции. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:36
2021-09-03T12:36
2021-09-03T12:36
общество
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
российское общество "знание"
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что ему помогает "сливать" свои негативные эмоции."Эмоции сливаются через те или иные выражения, которые желательно произносить про себя или, в крайнем случае, шепотом. Это помогает", - ответил Лавров на соответствующий вопрос активиста на просветительском марафоне "Новое Знание".Марафон Российского общества "Знание" проходит с 1 по 3 сентября в Москве.
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общество, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, российское общество "знание"
Лавров рассказал, как борется с негативными эмоциями
Лавров: эмоции сливаются через выражения, которые лучше произносить про себя или шепотом