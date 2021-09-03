https://ria.ru/20210903/lavrov-1748508128.html

Лавров оценил возможность разрешить ситуацию в Афганистане мирным путем

Лавров оценил возможность разрешить ситуацию в Афганистане мирным путем - РИА Новости, 03.09.2021

Лавров оценил возможность разрешить ситуацию в Афганистане мирным путем

Возможность разрешить ситуацию в Афганистане мирным путём есть, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:30

2021-09-03T11:30

2021-09-03T11:56

захват власти в афганистане талибами

в мире

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россия

сша

талибан

сергей лавров

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Возможность разрешить ситуацию в Афганистане мирным путём есть, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Что касается возможности решить проблемы Афганистана мирным путем, думаю, что они есть", - сказал он, выступая на просветительском марафоне "Новое Знание".Без разговоров с участием всех ключевых игроков в Афганистане ничего не решить, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Без разговора с участием всех ключевых игроков там ничего не решишь. А пытаться утверждать, что талибы - это не основной игрок, не очень реалистично", - заявил Лавров на марафоне Российского общества "Знание".Россия активно способствует тому, чтобы диалог между всеми этническими группами в Афганистане состоялся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Неизбежно, что договоренность о политическом урегулировании должна включать в себя компромисс между пуштунами, каковых в основном представляют талибы, но и другие пуштуны тоже должны участвовать, таджики, узбеки, хазарейцы, то есть, это все главные этнические группы Афганистана. Мы активнейшим образом способствуем тому, чтобы такой диалог был завязан", - заявил Лавров на марафоне Российского общества "Знание".В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, расположенная в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210902/sanktsii-1748434419.html

https://ria.ru/20210902/afganistan-1748402222.html

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в мире, афганистан, россия, сша, талибан, сергей лавров