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На Курильских островах создадут особый налоговый режим
На Курильских островах создадут особый налоговый режим - РИА Новости, 03.09.2021
На Курильских островах создадут особый налоговый режим
Президент России Владимир Путин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:36
2021-09-03T12:02
экономика
владимир путин
курильские острова
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах.По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы.Воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, реально работающие на Курилах.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности региона в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20210903/putin-1748482780.html
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"Набор льгот и стимулов" – Путин заявил о создании особого налогового режима на Курилах
"Набор льгот и стимулов" – Путин заявил о создании особого налогового режима на Курилах
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экономика, владимир путин, курильские острова, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:36 03.09.2021 (обновлено: 12:02 03.09.2021)
 
На Курильских островах создадут особый налоговый режим

Президент Путин: бизнес на Курильских островах освободят от налогов на десять лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах.
По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы.

"Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекульутра и переработка", — сказал глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, реально работающие на Курилах.
ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности региона в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
09:35
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ЭкономикаВладимир ПутинКурильские островаВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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