https://ria.ru/20210903/kurily-1748482876.html
На Курильских островах создадут особый налоговый режим
На Курильских островах создадут особый налоговый режим - РИА Новости, 03.09.2021
На Курильских островах создадут особый налоговый режим
Президент России Владимир Путин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:36
2021-09-03T09:36
2021-09-03T12:02
экономика
владимир путин
курильские острова
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах.По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы.Воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, реально работающие на Курилах.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности региона в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20210903/putin-1748482780.html
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"Набор льгот и стимулов" – Путин заявил о создании особого налогового режима на Курилах
"Набор льгот и стимулов" – Путин заявил о создании особого налогового режима на Курилах
2021-09-03T09:36
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экономика, владимир путин, курильские острова, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
09:36 03.09.2021 (обновлено: 12:02 03.09.2021)
На Курильских островах создадут особый налоговый режим
Президент Путин: бизнес на Курильских островах освободят от налогов на десять лет