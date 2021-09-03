https://ria.ru/20210903/kurily-1748482876.html

На Курильских островах создадут особый налоговый режим

На Курильских островах создадут особый налоговый режим - РИА Новости, 03.09.2021

На Курильских островах создадут особый налоговый режим

Президент России Владимир Путин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:36

2021-09-03T09:36

2021-09-03T12:02

экономика

владимир путин

курильские острова

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах.По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы.Воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, реально работающие на Курилах.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности региона в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20210903/putin-1748482780.html

курильские острова

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"Набор льгот и стимулов" – Путин заявил о создании особого налогового режима на Курилах "Набор льгот и стимулов" – Путин заявил о создании особого налогового режима на Курилах 2021-09-03T09:36 true PT1M25S

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экономика, владимир путин, курильские острова, восточный экономический форум — 2021 (вэф)