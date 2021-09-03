https://ria.ru/20210903/kryuchok-1748590448.html
Украина на "крючке" у Запада, а не у Минских соглашений, заявил Слуцкий
Украина на "крючке" у Запада, а не у Минских соглашений, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.09.2021
Украина на "крючке" у Запада, а не у Минских соглашений, заявил Слуцкий
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:41
2021-09-03T16:41
2021-09-03T16:41
в мире
украина
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
минские соглашения
россия
алексей арестович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149522/54/1495225438_0:38:3052:1754_1920x0_80_0_0_68ca91107e96935448860007fab6fa6d.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев снялся с "крючка" минских соглашений.Ранее в пятницу советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с "крючка" минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, что является "прорывным достижением"."Но здесь хотелось бы напомнить господину Арестовичу, что минские соглашения направлены как раз на сохранение территориальной целостности Украины с учетом соблюдения прав жителей юго-востока страны. И другой альтернативы в этом плане им нет", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политик добавил, что "Киев фактически затягивает" реализацию соглашений, а Украина находится "на крючке" западных стран."Матчасть у Арестовича явно хромает. И это вдвойне печально, учитывая его прямое отношение к украинской делегации в контактной группе. Сама же Украина давно находится "на крючке" у западных стран, оставаясь страной под внешнем управлением в проекте "антиРоссия", - заключил Слуцкий.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является единственным возможным средством урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210903/kryuchok-1748526991.html
https://ria.ru/20210617/ukraina-1737496426.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/149522/54/1495225438_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a787d5b3eb641121204049c46e62543c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, госдума рф, леонид слуцкий (политик), минские соглашения, россия, алексей арестович
Украина на "крючке" у Запада, а не у Минских соглашений, заявил Слуцкий
Депутат Слуцкий: Украина на крючке у западных стран и остается частью проекта анти-России