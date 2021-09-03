https://ria.ru/20210903/kryuchok-1748590448.html

Украина на "крючке" у Запада, а не у Минских соглашений, заявил Слуцкий

Украина на "крючке" у Запада, а не у Минских соглашений, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.09.2021

Украина на "крючке" у Запада, а не у Минских соглашений, заявил Слуцкий

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:41

2021-09-03T16:41

2021-09-03T16:41

в мире

украина

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

минские соглашения

россия

алексей арестович

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев снялся с "крючка" минских соглашений.Ранее в пятницу советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с "крючка" минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, что является "прорывным достижением"."Но здесь хотелось бы напомнить господину Арестовичу, что минские соглашения направлены как раз на сохранение территориальной целостности Украины с учетом соблюдения прав жителей юго-востока страны. И другой альтернативы в этом плане им нет", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политик добавил, что "Киев фактически затягивает" реализацию соглашений, а Украина находится "на крючке" западных стран."Матчасть у Арестовича явно хромает. И это вдвойне печально, учитывая его прямое отношение к украинской делегации в контактной группе. Сама же Украина давно находится "на крючке" у западных стран, оставаясь страной под внешнем управлением в проекте "антиРоссия", - заключил Слуцкий.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является единственным возможным средством урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210903/kryuchok-1748526991.html

https://ria.ru/20210617/ukraina-1737496426.html

украина

россия

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в мире, украина, госдума рф, леонид слуцкий (политик), минские соглашения, россия, алексей арестович