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Украина на "крючке" у Запада, а не у Минских соглашений, заявил Слуцкий
Украина на "крючке" у Запада, а не у Минских соглашений, заявил Слуцкий - РИА Новости, 03.09.2021
Украина на "крючке" у Запада, а не у Минских соглашений, заявил Слуцкий
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:41
2021-09-03T16:41
в мире
украина
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
минские соглашения
россия
алексей арестович
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев снялся с "крючка" минских соглашений.Ранее в пятницу советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с "крючка" минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, что является "прорывным достижением"."Но здесь хотелось бы напомнить господину Арестовичу, что минские соглашения направлены как раз на сохранение территориальной целостности Украины с учетом соблюдения прав жителей юго-востока страны. И другой альтернативы в этом плане им нет", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Политик добавил, что "Киев фактически затягивает" реализацию соглашений, а Украина находится "на крючке" западных стран."Матчасть у Арестовича явно хромает. И это вдвойне печально, учитывая его прямое отношение к украинской делегации в контактной группе. Сама же Украина давно находится "на крючке" у западных стран, оставаясь страной под внешнем управлением в проекте "антиРоссия", - заключил Слуцкий.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является единственным возможным средством урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210903/kryuchok-1748526991.html
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в мире, украина, госдума рф, леонид слуцкий (политик), минские соглашения, россия, алексей арестович
16:41 03.09.2021
 
Украина на "крючке" у Запада, а не у Минских соглашений, заявил Слуцкий

Депутат Слуцкий: Украина на крючке у западных стран и остается частью проекта анти-России

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев снялся с "крючка" минских соглашений.
Ранее в пятницу советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с "крючка" минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, что является "прорывным достижением".
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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"Но здесь хотелось бы напомнить господину Арестовичу, что минские соглашения направлены как раз на сохранение территориальной целостности Украины с учетом соблюдения прав жителей юго-востока страны. И другой альтернативы в этом плане им нет", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Политик добавил, что "Киев фактически затягивает" реализацию соглашений, а Украина находится "на крючке" западных стран.
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"Матчасть у Арестовича явно хромает. И это вдвойне печально, учитывая его прямое отношение к украинской делегации в контактной группе. Сама же Украина давно находится "на крючке" у западных стран, оставаясь страной под внешнем управлением в проекте "антиРоссия", - заключил Слуцкий.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является единственным возможным средством урегулирования конфликта.
 
В миреУкраинаГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Минские соглашенияРоссияАлексей Арестович
 
 
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