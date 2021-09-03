https://ria.ru/20210903/kryuchok-1748526991.html

Украина снялась с "крючка" Минских соглашений, заявили в Киеве

Украина снялась с "крючка" Минских соглашений, заявили в Киеве - РИА Новости, 03.09.2021

Украина снялась с "крючка" Минских соглашений, заявили в Киеве

Украина снялась с "крючка" минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:32

2021-09-03T12:32

2021-09-03T12:32

в мире

украина

киев

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

россия

алексей арестович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg

КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Украина снялась с "крючка" минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что команда Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть минские договоренности и их нельзя "спускать с крючка"."Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке… Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка минских соглашений... Это огромное наше достижение, прорывное", — заявил Арестович в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1".Заявление Арестовича последовало после визита Зеленского в США и его переговоров с американским лидером Джо Байденом.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является "единственным возможным средством урегулирования" конфликта.

https://ria.ru/20210825/lavrov-1747200326.html

https://ria.ru/20210211/ukraina-1597118162.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия, алексей арестович