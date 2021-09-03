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Украина снялась с "крючка" Минских соглашений, заявили в Киеве
Украина снялась с "крючка" Минских соглашений, заявили в Киеве - РИА Новости, 03.09.2021
Украина снялась с "крючка" Минских соглашений, заявили в Киеве
Украина снялась с "крючка" минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:32
2021-09-03T12:32
в мире
украина
киев
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
россия
алексей арестович
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КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Украина снялась с "крючка" минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что команда Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть минские договоренности и их нельзя "спускать с крючка"."Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке… Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка минских соглашений... Это огромное наше достижение, прорывное", — заявил Арестович в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1".Заявление Арестовича последовало после визита Зеленского в США и его переговоров с американским лидером Джо Байденом.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является "единственным возможным средством урегулирования" конфликта.
https://ria.ru/20210825/lavrov-1747200326.html
https://ria.ru/20210211/ukraina-1597118162.html
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в мире, украина, киев, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия, алексей арестович
12:32 03.09.2021
 
Украина снялась с "крючка" Минских соглашений, заявили в Киеве

Советник главы офиса Зеленского Арестович: Украина снялась с "крючка" Минских соглашений

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Украина снялась с "крючка" минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что команда Зеленского "извивается как может" в попытках перевернуть минские договоренности и их нельзя "спускать с крючка".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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Лавров заявил, что новые законы на Украине противоречат Минским соглашениям
"Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке… Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка минских соглашений... Это огромное наше достижение, прорывное", — заявил Арестович в эфире программы "Право на власть" телеканала "1+1".
Заявление Арестовича последовало после визита Зеленского в США и его переговоров с американским лидером Джо Байденом.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что выполнение минских соглашений по Донбассу является "единственным возможным средством урегулирования" конфликта.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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В миреУкраинаКиевСергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНРМинские соглашенияРоссияАлексей Арестович
 
 
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