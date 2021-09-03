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Космонавт смог поймать крышку, улетевшую во время выхода с борта МКС
Космонавт смог поймать крышку, улетевшую во время выхода с борта МКС - РИА Новости, 03.09.2021
Космонавт смог поймать крышку, улетевшую во время выхода с борта МКС
Космонавт Пётр Дубров во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) смог поймать улетевшую от него крышку, следует из... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T19:38
2021-09-03T19:38
2021-09-03T19:38
наука
роскосмос
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
земля
петр дубров
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Космонавт Пётр Дубров во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) смог поймать улетевшую от него крышку, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых "Роскосмосом".Дубров вместе с Олегом Новицким в пятницу совершают выход для подключения нового российского модуля "Наука" к американскому электропитанию.Во время снятия крышек с разъёмов кабелей электропитания на "Науке" Дубров сказал, что одна крышка от него улетела, но позже он смог поймать ее и уложить в мешок для мусора."Так, я поймал улетевшую крышку", - сообщил космонавт."Ты красавец", - отреагировал Новицкий.А специалист подмосковного Центра управления полетами назвал это "чудесами".
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роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, земля, петр дубров
Космонавт смог поймать крышку, улетевшую во время выхода с борта МКС
Космонавт Дубров смог поймать крышку, улетевшую от него во время выхода с борта МКС