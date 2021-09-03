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Космонавт смог поймать крышку, улетевшую во время выхода с борта МКС

Космонавт смог поймать крышку, улетевшую во время выхода с борта МКС - РИА Новости, 03.09.2021

Космонавт смог поймать крышку, улетевшую во время выхода с борта МКС

Космонавт Пётр Дубров во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) смог поймать улетевшую от него крышку, следует из... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T19:38

2021-09-03T19:38

2021-09-03T19:38

наука

роскосмос

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

земля

петр дубров

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Космонавт Пётр Дубров во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) смог поймать улетевшую от него крышку, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых "Роскосмосом".Дубров вместе с Олегом Новицким в пятницу совершают выход для подключения нового российского модуля "Наука" к американскому электропитанию.Во время снятия крышек с разъёмов кабелей электропитания на "Науке" Дубров сказал, что одна крышка от него улетела, но позже он смог поймать ее и уложить в мешок для мусора."Так, я поймал улетевшую крышку", - сообщил космонавт."Ты красавец", - отреагировал Новицкий.А специалист подмосковного Центра управления полетами назвал это "чудесами".

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, земля, петр дубров