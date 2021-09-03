https://ria.ru/20210903/krym-1748477646.html

Крымские татары пригласили миссию ООН посмотреть, как они живут

Крымские татары пригласили миссию ООН посмотреть, как они живут - РИА Новости, 03.09.2021

Крымские татары пригласили миссию ООН посмотреть, как они живут

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что крымско-татарский народ готов показать миссии ООН уклад своей жизни... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:00

2021-09-03T09:00

2021-09-03T09:00

общество

украина

сша

оон

республика крым

владимир путин

нато

антониу гутерреш

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что крымско-татарский народ готов показать миссии ООН уклад своей жизни в российском Крыму и призвал международные организации прекратить спекулировать на теме нарушения прав человека в регионе.Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш подготовил доклад о нарушениях прав человека в Крыму, при этом документ опирается на информацию, собранную дистанционно с территории Украины. В документе говорится о якобы необъективности российского судопроизводства на территории полуострова, о пытках заключенных, ущемлении свободы крымско-татарской общины. Доклад охватывает период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года."Мы, крымские татары, в очередной раз призываем международное сообщество перестать спекулировать на теме прав человека и слушать деструктивные силы на Украине, а лучше прислушаться к крымским татарам, проживающим на полуострове. Единственный способ сложить объективное мнение - это посетить российский Крым. Как раз сейчас тысячи крымско-татарских детей пошли в школу, подавляющее большинство будут получать образование на родном языке. Только погрузившись в атмосферу российского Крыма можно понять, насколько гармонично живет многонациональное сообщество", - сказал Умеров РИА Новости.По его словам, доклад ООН состоит исключительно из субъективных и собранных удаленно материалов украинской стороны."Некоторые члены ООН упорно не хотят принимать реальность и готовы с закрытыми глазами принимать откровенно лживую информацию и, опираясь на нее, выстраивать взаимоотношения с Россией. Подобный подход Англии, США, Турции, да и большей части стран НАТО, ведет лишь к расширению пропасти в международных отношениях и усилению очередной фазы противостояния, что может привести к дестабилизации хрупкого мира", - считает Умеров.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210901/doklad-1748094067.html

https://ria.ru/20210822/tatary-1746779770.html

украина

сша

республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, украина, сша, оон, республика крым, владимир путин, нато, антониу гутерреш, эйваз умеров, россия