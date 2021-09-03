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Крымские татары пригласили миссию ООН посмотреть, как они живут
Крымские татары пригласили миссию ООН посмотреть, как они живут - РИА Новости, 03.09.2021
Крымские татары пригласили миссию ООН посмотреть, как они живут
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что крымско-татарский народ готов показать миссии ООН уклад своей жизни... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T09:00
2021-09-03T09:00
общество
украина
сша
оон
республика крым
владимир путин
нато
антониу гутерреш
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что крымско-татарский народ готов показать миссии ООН уклад своей жизни в российском Крыму и призвал международные организации прекратить спекулировать на теме нарушения прав человека в регионе.Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш подготовил доклад о нарушениях прав человека в Крыму, при этом документ опирается на информацию, собранную дистанционно с территории Украины. В документе говорится о якобы необъективности российского судопроизводства на территории полуострова, о пытках заключенных, ущемлении свободы крымско-татарской общины. Доклад охватывает период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года."Мы, крымские татары, в очередной раз призываем международное сообщество перестать спекулировать на теме прав человека и слушать деструктивные силы на Украине, а лучше прислушаться к крымским татарам, проживающим на полуострове. Единственный способ сложить объективное мнение - это посетить российский Крым. Как раз сейчас тысячи крымско-татарских детей пошли в школу, подавляющее большинство будут получать образование на родном языке. Только погрузившись в атмосферу российского Крыма можно понять, насколько гармонично живет многонациональное сообщество", - сказал Умеров РИА Новости.По его словам, доклад ООН состоит исключительно из субъективных и собранных удаленно материалов украинской стороны."Некоторые члены ООН упорно не хотят принимать реальность и готовы с закрытыми глазами принимать откровенно лживую информацию и, опираясь на нее, выстраивать взаимоотношения с Россией. Подобный подход Англии, США, Турции, да и большей части стран НАТО, ведет лишь к расширению пропасти в международных отношениях и усилению очередной фазы противостояния, что может привести к дестабилизации хрупкого мира", - считает Умеров.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210901/doklad-1748094067.html
https://ria.ru/20210822/tatary-1746779770.html
украина
сша
республика крым
россия
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общество, украина, сша, оон, республика крым, владимир путин, нато, антониу гутерреш, эйваз умеров, россия
09:00 03.09.2021
 
Крымские татары пригласили миссию ООН посмотреть, как они живут

Крымские татары готовы показать миссии ООН уклад своей жизни в российском Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что крымско-татарский народ готов показать миссии ООН уклад своей жизни в российском Крыму и призвал международные организации прекратить спекулировать на теме нарушения прав человека в регионе.
Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерреш подготовил доклад о нарушениях прав человека в Крыму, при этом документ опирается на информацию, собранную дистанционно с территории Украины. В документе говорится о якобы необъективности российского судопроизводства на территории полуострова, о пытках заключенных, ущемлении свободы крымско-татарской общины. Доклад охватывает период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года.
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"Мы, крымские татары, в очередной раз призываем международное сообщество перестать спекулировать на теме прав человека и слушать деструктивные силы на Украине, а лучше прислушаться к крымским татарам, проживающим на полуострове. Единственный способ сложить объективное мнение - это посетить российский Крым. Как раз сейчас тысячи крымско-татарских детей пошли в школу, подавляющее большинство будут получать образование на родном языке. Только погрузившись в атмосферу российского Крыма можно понять, насколько гармонично живет многонациональное сообщество", - сказал Умеров РИА Новости.
По его словам, доклад ООН состоит исключительно из субъективных и собранных удаленно материалов украинской стороны.
"Некоторые члены ООН упорно не хотят принимать реальность и готовы с закрытыми глазами принимать откровенно лживую информацию и, опираясь на нее, выстраивать взаимоотношения с Россией. Подобный подход Англии, США, Турции, да и большей части стран НАТО, ведет лишь к расширению пропасти в международных отношениях и усилению очередной фазы противостояния, что может привести к дестабилизации хрупкого мира", - считает Умеров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ОбществоУкраинаСШАООНРеспублика КрымВладимир ПутинНАТОАнтониу ГутеррешЭйваз УмеровРоссия
 
 
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