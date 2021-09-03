https://ria.ru/20210903/krizis-1748551312.html

Греф оценил риск глобального финансового кризиса

Греф оценил риск глобального финансового кризиса - РИА Новости, 03.09.2021

Греф оценил риск глобального финансового кризиса

Риски глобального финансового кризиса сегодня очевидны, их нельзя недооценивать, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в рамках Восточного... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:57

2021-09-03T13:57

2021-09-03T13:57

экономика

владивосток

герман греф

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Риски глобального финансового кризиса сегодня очевидны, их нельзя недооценивать, заявил глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума.Банк России в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2022-2024 годы, опубликованных 2 сентября, рассмотрел базовый прогноз и три альтернативных сценария, один из которых - "финансовый кризис".По оценке российского ЦБ, неустойчивая динамика финансовых рынков и появление на нем "пузырей" на фоне существенного ужесточения монетарной политики в развитых странах может привести к резкому ухудшению настроений инвесторов и обострению долговых проблем по всему миру, в результате в 2023 году мировая экономика может столкнуться с глобальным финансовым кризисом.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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владивосток

россия

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экономика, владивосток, герман греф, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)