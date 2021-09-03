https://ria.ru/20210903/kredit-1748464483.html

Сбербанк может выдать кредит строительство завода на Дальнем Востоке

Сбербанк может выдать кредит строительство завода на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2021

Сбербанк может выдать кредит строительство завода на Дальнем Востоке

Сбербанк может выдать кредит на 8,4 миллиарда рублей на строительство завода сжиженного природного газа (СПГ) на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:01

2021-09-03T07:01

2021-09-03T07:01

экономика

сбербанк россии

сбербанк лизинг

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сбербанк может выдать кредит на 8,4 миллиарда рублей на строительство завода сжиженного природного газа (СПГ) на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба кредитной организации по итогам подписания соответствующего документа на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Сбербанк, "Сбербанк лизинг" и "Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация" (ВАНК) заключили соглашение о намерениях в объединении усилий для перевода дальневосточного морского транспорта на бункерное топливо (СПГ), что должно сократить вредные выбросы в атмосферу. Планируемый к реализации проект станет первым и опорным для развития инфраструктуры бункеровки СПГ в Дальневосточном федеральном округе, указали в пресс-службе."В рамках соглашения запланированы переговоры о финансировании Сбербанком строительства завода по производству сжиженного природного газа, общая сумма кредита может достичь 8,4 миллиарда рублей (с учётом НДС)", - также говорится в сообщении."Сбербанк лизинг", в свою очередь, согласно документу, примет участие в конкурсе на закупку судов-бункеровщиков СПГ и, в случае признания победителем, предоставит эти суда в лизинг ВАНК. Максимальная сумма сделки может составить 4,2 миллиарда рублей с НДС, указали в пресс-службе.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/alyans-1748461026.html

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экономика, сбербанк россии, сбербанк лизинг, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)