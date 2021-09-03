Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/kredit-1748464483.html
Сбербанк может выдать кредит строительство завода на Дальнем Востоке
Сбербанк может выдать кредит строительство завода на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2021
Сбербанк может выдать кредит строительство завода на Дальнем Востоке
Сбербанк может выдать кредит на 8,4 миллиарда рублей на строительство завода сжиженного природного газа (СПГ) на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:01
2021-09-03T07:01
экономика
сбербанк россии
сбербанк лизинг
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сбербанк может выдать кредит на 8,4 миллиарда рублей на строительство завода сжиженного природного газа (СПГ) на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба кредитной организации по итогам подписания соответствующего документа на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Сбербанк, "Сбербанк лизинг" и "Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация" (ВАНК) заключили соглашение о намерениях в объединении усилий для перевода дальневосточного морского транспорта на бункерное топливо (СПГ), что должно сократить вредные выбросы в атмосферу. Планируемый к реализации проект станет первым и опорным для развития инфраструктуры бункеровки СПГ в Дальневосточном федеральном округе, указали в пресс-службе."В рамках соглашения запланированы переговоры о финансировании Сбербанком строительства завода по производству сжиженного природного газа, общая сумма кредита может достичь 8,4 миллиарда рублей (с учётом НДС)", - также говорится в сообщении."Сбербанк лизинг", в свою очередь, согласно документу, примет участие в конкурсе на закупку судов-бункеровщиков СПГ и, в случае признания победителем, предоставит эти суда в лизинг ВАНК. Максимальная сумма сделки может составить 4,2 миллиарда рублей с НДС, указали в пресс-службе.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/alyans-1748461026.html
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сбербанк россии, сбербанк лизинг, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:01 03.09.2021
 
Сбербанк может выдать кредит строительство завода на Дальнем Востоке

Сбербанк может выдать кредит на строительство завода СПГ на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Сбербанк может выдать кредит на 8,4 миллиарда рублей на строительство завода сжиженного природного газа (СПГ) на Дальнем Востоке, сообщила пресс-служба кредитной организации по итогам подписания соответствующего документа на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Сбербанк, "Сбербанк лизинг" и "Восточно-Арктическая нефтегазовая корпорация" (ВАНК) заключили соглашение о намерениях в объединении усилий для перевода дальневосточного морского транспорта на бункерное топливо (СПГ), что должно сократить вредные выбросы в атмосферу. Планируемый к реализации проект станет первым и опорным для развития инфраструктуры бункеровки СПГ в Дальневосточном федеральном округе, указали в пресс-службе.
"В рамках соглашения запланированы переговоры о финансировании Сбербанком строительства завода по производству сжиженного природного газа, общая сумма кредита может достичь 8,4 миллиарда рублей (с учётом НДС)", - также говорится в сообщении.
"Сбербанк лизинг", в свою очередь, согласно документу, примет участие в конкурсе на закупку судов-бункеровщиков СПГ и, в случае признания победителем, предоставит эти суда в лизинг ВАНК. Максимальная сумма сделки может составить 4,2 миллиарда рублей с НДС, указали в пресс-службе.
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
06:15
Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаСбербанк РоссииСбербанк ЛизингДальний ВостокВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
13:43Греф прокомментировал ситуацию со скидками в Wildberries
Лента новостейМолния