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"Русская медная компания" получит кредит кредит на 195 миллиарда рублей
"Русская медная компания" получит кредит кредит на 195 миллиарда рублей - РИА Новости, 03.09.2021
"Русская медная компания" получит кредит кредит на 195 миллиарда рублей
Газпромбанк и Сбер предоставят "Русской медной компании" кредит на 195 миллиардов рублей для разработки Малмыжского месторождения меди, говорится в совместном... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T02:57
2021-09-03T07:39
экономика
малмыж
газпромбанк
русская медная компания
сбербанк россии
алексей белоусов
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сент - РИА Новости. Газпромбанк и Сбер предоставят "Русской медной компании" кредит на 195 миллиардов рублей для разработки Малмыжского месторождения меди, говорится в совместном пресс-релизе сторон. Подписание соглашения состоялось на полях Восточного экономического форума.Меморандум о подписании договора синдицированного кредита подписали заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус, вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Сбербанка Ольга Харламова и вице-президент по финансам АО "Русская медная компания" (РМК) Максим Щибрик.Финансирование предоставляется ООО "Амур Минералс" (входит в Группу РМК) для реализации инвестиционного проекта по разработке Малмыжского медного месторождения, а также строительству в Хабаровском крае горно-обогатительного комбината, состоящего из четырех производственных линий суммарной производительностью 90 миллионов тонн руды в год.Месторождение "Малмыжское" – месторождение мирового класса. По результатам проведенной доразведки его запасы оцениваются в 8,32 миллиона тонн меди и 347 тонн золота. Заявленный бюджет проекта составляет порядка 248 миллиардов рублей. Финансирование будет предоставлено в формате мультивалютного синдицированного кредита сроком на 12,5 лет на сумму 195 миллиардов рублей.Объем производства медного концентрата Группы РМК в результате реализации проекта вырастет в два раза. Проект будет производить 1,4% от общемирового производства меди. В настоящее время в России производится и перерабатывается медный концентрат, содержащий 900 тысяч тонн меди, экспортируется медный концентрат, содержащий 60 тысяч тонн меди. Реализация проекта Малмыж позволит увеличить текущее производство меди в медном концентрате в России почти на 30%.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, малмыж, газпромбанк, русская медная компания, сбербанк россии, алексей белоусов, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
02:57 03.09.2021 (обновлено: 07:39 03.09.2021)
 
"Русская медная компания" получит кредит кредит на 195 миллиарда рублей

Газпромбанк и Сбербанк предоставят "Русской медной компании" 195 миллиардов рублей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкНабережная реки Исеть в Екатеринбурге
Набережная реки Исеть в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сент - РИА Новости. Газпромбанк и Сбер предоставят "Русской медной компании" кредит на 195 миллиардов рублей для разработки Малмыжского месторождения меди, говорится в совместном пресс-релизе сторон. Подписание соглашения состоялось на полях Восточного экономического форума.

"Газпромбанк и Сбер предоставят "Русской медной компании" кредит на 195 миллиардов рублей. В ходе Восточного экономического форума Газпромбанк, Сбер и группа "Русская медная компания" сообщили о подписании договора синдицированного кредита для финансирования проекта группы "Русская медная компания" по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае", - сказано в сообщении.

Меморандум о подписании договора синдицированного кредита подписали заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус, вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Сбербанка Ольга Харламова и вице-президент по финансам АО "Русская медная компания" (РМК) Максим Щибрик.
Финансирование предоставляется ООО "Амур Минералс" (входит в Группу РМК) для реализации инвестиционного проекта по разработке Малмыжского медного месторождения, а также строительству в Хабаровском крае горно-обогатительного комбината, состоящего из четырех производственных линий суммарной производительностью 90 миллионов тонн руды в год.
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Месторождение "Малмыжское" – месторождение мирового класса. По результатам проведенной доразведки его запасы оцениваются в 8,32 миллиона тонн меди и 347 тонн золота. Заявленный бюджет проекта составляет порядка 248 миллиардов рублей. Финансирование будет предоставлено в формате мультивалютного синдицированного кредита сроком на 12,5 лет на сумму 195 миллиардов рублей.
Объем производства медного концентрата Группы РМК в результате реализации проекта вырастет в два раза. Проект будет производить 1,4% от общемирового производства меди. В настоящее время в России производится и перерабатывается медный концентрат, содержащий 900 тысяч тонн меди, экспортируется медный концентрат, содержащий 60 тысяч тонн меди. Реализация проекта Малмыж позволит увеличить текущее производство меди в медном концентрате в России почти на 30%.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаМалмыжГазпромбанкРусская медная компанияСбербанк РоссииАлексей БелоусовРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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