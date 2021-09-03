02:57 03.09.2021 (обновлено: 07:39 03.09.2021)
"Русская медная компания" получит кредит кредит на 195 миллиарда рублей
Газпромбанк и Сбербанк предоставят "Русской медной компании" 195 миллиардов рублей
ВЛАДИВОСТОК, 3 сент - РИА Новости. Газпромбанк и Сбер предоставят "Русской медной компании" кредит на 195 миллиардов рублей для разработки Малмыжского месторождения меди, говорится в совместном пресс-релизе сторон. Подписание соглашения состоялось на полях Восточного экономического форума.
"Газпромбанк и Сбер предоставят "Русской медной компании" кредит на 195 миллиардов рублей. В ходе Восточного экономического форума Газпромбанк, Сбер и группа "Русская медная компания" сообщили о подписании договора синдицированного кредита для финансирования проекта группы "Русская медная компания" по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае", - сказано в сообщении.
Меморандум о подписании договора синдицированного кредита подписали заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус, вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Сбербанка Ольга Харламова и вице-президент по финансам АО "Русская медная компания" (РМК) Максим Щибрик.
Финансирование предоставляется ООО "Амур Минералс" (входит в Группу РМК) для реализации инвестиционного проекта по разработке Малмыжского медного месторождения, а также строительству в Хабаровском крае горно-обогатительного комбината, состоящего из четырех производственных линий суммарной производительностью 90 миллионов тонн руды в год.
Месторождение "Малмыжское" – месторождение мирового класса. По результатам проведенной доразведки его запасы оцениваются в 8,32 миллиона тонн меди и 347 тонн золота. Заявленный бюджет проекта составляет порядка 248 миллиардов рублей. Финансирование будет предоставлено в формате мультивалютного синдицированного кредита сроком на 12,5 лет на сумму 195 миллиардов рублей.
Объем производства медного концентрата Группы РМК в результате реализации проекта вырастет в два раза. Проект будет производить 1,4% от общемирового производства меди. В настоящее время в России производится и перерабатывается медный концентрат, содержащий 900 тысяч тонн меди, экспортируется медный концентрат, содержащий 60 тысяч тонн меди. Реализация проекта Малмыж позволит увеличить текущее производство меди в медном концентрате в России почти на 30%.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.