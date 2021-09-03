https://ria.ru/20210903/kozha-1748600206.html

Компания "Промобот" создала искусственную кожу для роботов

Компания "Промобот" создала искусственную кожу для роботов - РИА Новости, 03.09.2021

Компания "Промобот" создала искусственную кожу для роботов

Российский производитель роботов "Промобот" создал гиперреалистичную искусственную кожу, которая будет использоваться для человекоподобных роботов, сообщили РИА РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:23

2021-09-03T17:23

2021-09-03T17:39

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технологии

владивосток

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ПЕРМЬ, 3 сен - РИА Новости. Российский производитель роботов "Промобот" создал гиперреалистичную искусственную кожу, которая будет использоваться для человекоподобных роботов, сообщили РИА Новости в компании."Промобот" запустил собственную технологию создания искусственной кожи с использованием специального трехуровневого силикона. Полимер повторяет особенности кожи — микромимику, морщины, разрез глаз, размер губ и другие характеристики человека", — рассказали в компании.Представитель "Промобот" уточнил, что новый тип кожи был создан в центре разработки человекоподобных роботов компании во Владивостоке. Его открытие финансировалось Дальневосточным фондом высоких технологий, который выделил компании 200 миллионов рублей в апреле 2020 года. Дальневосточное подразделение сфокусировано на разработках для человекоподобных роботов Robo-C: создании искусственной кожи и 3D-моделей андроидов для дальнейшего производства роботов."Для индустрии сервисной робототехники очень важно иметь реалистичную внешность. Именно поэтому наша команда делает большой упор на производство кожи, максимально похожей на человеческую. Тот, кто первым сделает неотличимого от человека робота, захватит большую часть рынка", - отметил основатель и директор по развитию компании Олег Кивокурцев.Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, в этом городе расположены её штаб-квартира и производственная площадка.Промоботы трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Их можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле.

https://ria.ru/20200122/1563741885.html

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2021

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экономика, технологии, владивосток, россия