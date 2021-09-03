https://ria.ru/20210903/kosmos-1748616871.html
Космонавт назвал переход на новый модуль "Наука" историческим моментом
Космонавт назвал переход на новый модуль "Наука" историческим моментом - РИА Новости, 03.09.2021
Космонавт назвал переход на новый модуль "Наука" историческим моментом
Космонавт Петр Дубров во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) впервые перешел на новый модуль "Наука", назвав это... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:54
2021-09-03T18:54
2021-09-03T18:57
роскосмос
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
земля
петр дубров
хочу стать космонавтом
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Космонавт Петр Дубров во время выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) впервые перешел на новый модуль "Наука", назвав это историческим моментом, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых "Роскосмосом".Дубров вместе с Олегом Новицким в пятницу совершают выход для подключения модуля "Наука" к американскому электропитанию."Исторический момент - первый захват поручня МЛМ (многоцелевой лабораторный модуль "Наука" - ред.)", - сказал Дубров."Да, это историческое дело", - согласился специалист подмосковного Центра управления полетами.Модуль "Наука" прилетел на МКС в июле 2021 года с задержкой на 14 лет из-за финансовых и технических проблем.
https://ria.ru/20210903/kosmos-1748582540.html
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роскосмос, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, земля, петр дубров
18:54 03.09.2021 (обновлено: 18:57 03.09.2021)
Космонавт назвал переход на новый модуль "Наука" историческим моментом
Космонавт Петр Дубров назвал переход с МКС на новый модуль "Наука" историческим моментом