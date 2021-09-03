https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748509214.html

В России за сутки выписали 18 690 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 18 690 человек после COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021

В России за сутки выписали 18 690 человек после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 18 690 человек после COVID-19, за все время - 6 236 738, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:33

2021-09-03T11:33

2021-09-03T11:33

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 690 человек после COVID-19, за все время - 6 236 738, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 690 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 236 738", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1556, Санкт-Петербурге - 1403, Подмосковье - 1171.

https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742842592.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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