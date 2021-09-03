https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748509214.html
В России за сутки выписали 18 690 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 18 690 человек после COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2021
В России за сутки выписали 18 690 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 18 690 человек после COVID-19, за все время - 6 236 738, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:33
2021-09-03T11:33
2021-09-03T11:33
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 18 690 человек после COVID-19, за все время - 6 236 738, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 690 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 236 738", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1556, Санкт-Петербурге - 1403, Подмосковье - 1171.
https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742842592.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 18 690 человек после COVID-19
Оперштаб: за сутки в России выписали 18 690 человек после COVID-19