https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748468805.html

В Минздраве рассказали о наиболее вакцинированной категории работников

В Минздраве рассказали о наиболее вакцинированной категории работников - РИА Новости, 03.09.2021

В Минздраве рассказали о наиболее вакцинированной категории работников

Процент привитых от коронавируса медицинских работников - самый высокий среди остальных групп общества, в некоторых медучреждениях он достигает 80-90%, заявил... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:39

2021-09-03T07:39

2021-09-03T07:39

распространение коронавируса

общество

приморский край

владивосток

дальневосточный федеральный университет

здоровье - общество

дальний восток

коронавирус covid-19

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Процент привитых от коронавируса медицинских работников - самый высокий среди остальных групп общества, в некоторых медучреждениях он достигает 80-90%, заявил РИА Новости первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко."На пике (пандемии – ред.) было задействовано около 550 тысяч медицинских работников, среди них около 150 тысяч врачей. Процент вакцинации среди медицинских работников, наверное, самый высокий процент среди всех остальных групп общества. Посещая учреждения Приморского края, мы видим, что здесь от 80 до 90 процентов медиков уже поставили себе прививку от коронавируса. Советуем всем нашим гражданам брать пример с медицинских работников", - сказал Фисенко агентству на полях ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году — новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/uchitelya-1748441016.html

приморский край

владивосток

дальний восток

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