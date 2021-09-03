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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748451548.html
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 03.09.2021
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в восьми регионах России, 47 находятся в стадии снижения, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T03:19
2021-09-03T07:43
распространение коронавируса
общество
университет джонса хопкинса
воз
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в восьми регионах России, 47 находятся в стадии снижения, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, 30 регионов остаются на плато по заболеваемости. "И будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам. Но здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что большую роль играет вакцинация", - отметила глава ведомства.Ожидание новой волны COVID-19Сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй декаде сентября, поэтому осенью можно ожидать новую волну COVID-19, предупредила Попова.По ее словам, эта ситуация привычна и эпидемиологически обусловлена."В связи с этим мы предполагаем, что и COVID-19 как респираторная инфекция также обеспечит себе дальнейший рост, но, опять же, если мы не будем привиты", — добавила глава ведомства.Ситуация с коронавирусом в РоссииЗа минувшие сутки во всех регионах России зарегистрировали 18 985 случаев COVID-19, сообщили в профильном оперативном штабе.Темп прироста составляет 0,27 процента, у 7,7 процента заболевших нет симптомов. Больше всего новых пациентов в Москве — 1864, Санкт-Петербурге — 1330, Подмосковье — 614; меньше всего в Ненецком автономном округе — 12 и на Чукотке — шесть. Умерли 798 человек, выздоровели 18 669.За пандемию в стране заразились коронавирусом 6 956 318 человек, из них 184 812 скончались, 6 218 048 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 217,5 миллиона заболевших, а по информации Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 218,4 миллиона. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось.
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общество, университет джонса хопкинса, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:19 03.09.2021 (обновлено: 07:43 03.09.2021)
 
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Глава Роспотребнадзора Попова: рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в восьми регионах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник у постели пациента в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в восьми регионах России, 47 находятся в стадии снижения, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".
По ее словам, 30 регионов остаются на плато по заболеваемости. "И будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам. Но здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что большую роль играет вакцинация", - отметила глава ведомства.
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Ожидание новой волны COVID-19

Сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй декаде сентября, поэтому осенью можно ожидать новую волну COVID-19, предупредила Попова.
"Когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школу, собираются трудовые коллективы, они обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но и вирусной информацией, микробактериальной информацией порой. <...> И вот такой обмен приводит, конечно, к увеличению числа заболеваний. Во всех коллективах", — пояснила она.
По ее словам, эта ситуация привычна и эпидемиологически обусловлена.
"В связи с этим мы предполагаем, что и COVID-19 как респираторная инфекция также обеспечит себе дальнейший рост, но, опять же, если мы не будем привиты", — добавила глава ведомства.
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Ситуация с коронавирусом в России

За минувшие сутки во всех регионах России зарегистрировали 18 985 случаев COVID-19, сообщили в профильном оперативном штабе.
Темп прироста составляет 0,27 процента, у 7,7 процента заболевших нет симптомов. Больше всего новых пациентов в Москве — 1864, Санкт-Петербурге — 1330, Подмосковье — 614; меньше всего в Ненецком автономном округе — 12 и на Чукотке — шесть. Умерли 798 человек, выздоровели 18 669.
За пандемию в стране заразились коронавирусом 6 956 318 человек, из них 184 812 скончались, 6 218 048 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 217,5 миллиона заболевших, а по информации Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 218,4 миллиона. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось.
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