https://ria.ru/20210903/koronavirus-1748451548.html

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах - РИА Новости, 03.09.2021

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в восьми регионах России, 47 находятся в стадии снижения, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T03:19

2021-09-03T03:19

2021-09-03T07:43

распространение коронавируса

общество

университет джонса хопкинса

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в восьми регионах России, 47 находятся в стадии снижения, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".По ее словам, 30 регионов остаются на плато по заболеваемости. "И будем надеяться, что они справятся с ситуацией настолько, что дальнейшее развитие будет исключительно снижением вызова нам. Но здесь, конечно, нельзя не сказать о том, что большую роль играет вакцинация", - отметила глава ведомства.Ожидание новой волны COVID-19Сезонные инфекции обычно усиливаются ко второй декаде сентября, поэтому осенью можно ожидать новую волну COVID-19, предупредила Попова.По ее словам, эта ситуация привычна и эпидемиологически обусловлена."В связи с этим мы предполагаем, что и COVID-19 как респираторная инфекция также обеспечит себе дальнейший рост, но, опять же, если мы не будем привиты", — добавила глава ведомства.Ситуация с коронавирусом в РоссииЗа минувшие сутки во всех регионах России зарегистрировали 18 985 случаев COVID-19, сообщили в профильном оперативном штабе.Темп прироста составляет 0,27 процента, у 7,7 процента заболевших нет симптомов. Больше всего новых пациентов в Москве — 1864, Санкт-Петербурге — 1330, Подмосковье — 614; меньше всего в Ненецком автономном округе — 12 и на Чукотке — шесть. Умерли 798 человек, выздоровели 18 669.За пандемию в стране заразились коронавирусом 6 956 318 человек, из них 184 812 скончались, 6 218 048 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 217,5 миллиона заболевших, а по информации Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 218,4 миллиона. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось.

https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748432811.html

https://ria.ru/20210902/izrail-1748421544.html

https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748348477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, университет джонса хопкинса, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус covid-19, коронавирус в россии