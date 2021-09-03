ГТЛК готова вложиться в строительство контейнеровозов для Севморпути
ГТЛК готова вложить 2,5 миллиарда долларов в строительство контейнеровозов для Севморпути
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) готова инвестировать около 2,5 миллиарда долларов в строительство контейнеровозов для Северного морского пути (СМП), сообщил гендиректор компании Евгений Дитрих в рамках расширенного заседание общественного совета СМП на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Мы знаем, что в планах построить до восьми контейнеровозов ледового класса вместимостью до 6 тысяч TEU каждый. Совокупный объём инвестиций может составить до 2,5 миллиардов долларов. ГТЛК готова выступить в качестве партнёров как участник финансирования строительства контейнеровозов, так и создания транзитных хабов большого Северного морского пути", - заявил Дитрих.
Госкорпорация "Росатом" и международный портовый оператор DP World в июле договорились совместно проработать возможности пилотных контейнерных перевозок между Северо-Западной Европой и Восточной Азией по Северному морскому пути. Корпорация DP World взяла на себя обязательство инвестировать 2 миллиарда долларов совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Тогда ряд СМИ сообщал, что соглашение может предусматривать строительство восьми контейнеровозов.
В 2018 году "Росатом" стал единым инфраструктурным оператором Северного морского пути. В 2019 году госкорпорация в целях развития новых направлений своего бизнеса инициировала проект маршрута "Северный морской транзитный коридор" (СМТК).
Проект нацелен как на развитие транзита грузов между Северной Европой и Восточной Азией через СМП, так и на расширение товарообмен между субъектами РФ, обеспечивая возможность их выхода на рынки Азии. А важный элемент развития логистической системы - строительство арктических контейнеровозов. СМТК предполагается сформировать за счет предоставления услуг транзита грузов по Севморпути через перевалочные порты - хабы на западе и востоке.
Стоимость СМТК до 2030 года оценивается в 716 миллиардов рублей, из которых свыше 400 миллиардов планируется направить в 2021-2024 годах, заявлял первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов. Еще предполагается, что 250-260 миллиардов вложит "Росатом", а 130-140 миллиардов составят средства ФНБ. Первый этап развития СМП предусматривает грузопоток на уровне 80 миллионов тонн до 2024 года, 110 миллионов к 2030 году. Объем грузоперевозок по Севморпути в 2020 году вырос до 33 миллионов против 31,5 миллиона тонн годом ранее.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.