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Религия
https://ria.ru/20210903/koloniya-1748529959.html
Иеромонах получил 13 лет колонии за насилие над тремя детьми
Иеромонах получил 13 лет колонии за насилие над тремя детьми - РИА Новости, 03.09.2021
Иеромонах получил 13 лет колонии за насилие над тремя детьми
Суд в Оренбургской области дал 13 лет лишения свободы священнослужителю за насилие над тремя подростками, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:45
2021-09-03T12:45
религия
происшествия
бугуруслан
оренбургская область
николай стремский
россия
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УФА, 3 сен – РИА Новости. Суд в Оренбургской области дал 13 лет лишения свободы священнослужителю за насилие над тремя подростками, сообщили в СУСК РФ по региону.Ранее следствие сообщало, что предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних жителю Оренбургской области. Источник агентства сообщал, что обвиняемым в педофилии в отношении троих детей является иеромонах Климент (в миру – Кораблев). После этого епархия отстранила Кораблева от священнослужения на время следствия. Фигурант дела был арестован.Отмечается, что собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении настоятеля приходов Асекеевского района Оренбургской области."Следствием и судом установлено, что в период с января 2019 года по февраль 2020 года фигурант уголовного дела, находясь на территории города Бугуруслана и Асекеевского района Оренбургской области, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, одного из которых также вовлекал в систематическое распитие алкогольной продукции", - говорится в сообщении областного следкома."Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев после отбытия основного. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.Это не первый случай обвинения священнослужителя в Оренбуржье в совершении полового преступления в отношении детей. Ранее глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. В настоящее время над ним идет суд, следствие сообщало, что потерпевшими по делу стали 11 его приемных детей.
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происшествия, бугуруслан, оренбургская область, николай стремский, россия
12:45 03.09.2021
 

Иеромонах получил 13 лет колонии за насилие над тремя детьми

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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УФА, 3 сен – РИА Новости. Суд в Оренбургской области дал 13 лет лишения свободы священнослужителю за насилие над тремя подростками, сообщили в СУСК РФ по региону.
Ранее следствие сообщало, что предъявлено обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних жителю Оренбургской области. Источник агентства сообщал, что обвиняемым в педофилии в отношении троих детей является иеромонах Климент (в миру – Кораблев). После этого епархия отстранила Кораблева от священнослужения на время следствия. Фигурант дела был арестован.
Отмечается, что собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу в отношении настоятеля приходов Асекеевского района Оренбургской области.
"Следствием и судом установлено, что в период с января 2019 года по февраль 2020 года фигурант уголовного дела, находясь на территории города Бугуруслана и Асекеевского района Оренбургской области, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних, одного из которых также вовлекал в систематическое распитие алкогольной продукции", - говорится в сообщении областного следкома.
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"Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев после отбытия основного. Приговор в законную силу не вступил", - сообщили в СУСК РФ по Оренбургской области.
Это не первый случай обвинения священнослужителя в Оренбуржье в совершении полового преступления в отношении детей. Ранее глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. В настоящее время над ним идет суд, следствие сообщало, что потерпевшими по делу стали 11 его приемных детей.
 
РелигияПроисшествияБугурусланОренбургская областьНиколай СтремскийРоссия
 
 
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