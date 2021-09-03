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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210903/klip-1748515446.html
Новый клип Little Big за несколько часов набрал более миллиона просмотров
Новый клип Little Big за несколько часов набрал более миллиона просмотров - РИА Новости, 03.09.2021
Новый клип Little Big за несколько часов набрал более миллиона просмотров
Новый клип питерской панк-поп-рейв-группы Little Big на песню "Turn It Up", записанную с американским певцом Оливером Три и эстонским рэпером Томми Кэшем за... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:27
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новости культуры
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Новый клип питерской панк-поп-рейв-группы Little Big на песню "Turn It Up", записанную с американским певцом Оливером Три и эстонским рэпером Томми Кэшем за несколько часов набрал более миллиона просмотров на YouTube. На видео музыканты с самого утра готовятся к пестрой пижамной вечеринке в загородном доме, синхронно качаясь в такт. Но по их лицам непонятно — рады они этому или нет. Режиссеры клипа — Алина Пязок, Оливер Три и фронтмен Little Big Илья Прусикин (Ильич). Большинству зрителей понравилась их работа. Ролику поставили более ста тысяч отметок "нравится". "Это самая неожиданная коллаборация от всех исполнителей, которых я слышал", "Еще с марта ждал этот фит с Оливером и не зря. Трек — бомба", — прокомментировали пользователи. Хотя это первая совместная работа главных российских хитмейкеров и зарубежных исполнителей, на "Turn It Up" они не собираются останавливаться. 30 сентября музыканты собираются выпустить мини-альбом "Welcome To The Internet".
https://ria.ru/20210809/littlebig-1745003781.html
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новости культуры, музыка, little big, youtube
16:27 03.09.2021
 

Новый клип Little Big за несколько часов набрал более миллиона просмотров

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Новый клип питерской панк-поп-рейв-группы Little Big на песню "Turn It Up", записанную с американским певцом Оливером Три и эстонским рэпером Томми Кэшем за несколько часов набрал более миллиона просмотров на YouTube.
На видео музыканты с самого утра готовятся к пестрой пижамной вечеринке в загородном доме, синхронно качаясь в такт. Но по их лицам непонятно — рады они этому или нет.
Режиссеры клипа — Алина Пязок, Оливер Три и фронтмен Little Big Илья Прусикин (Ильич). Большинству зрителей понравилась их работа. Ролику поставили более ста тысяч отметок "нравится".
"Это самая неожиданная коллаборация от всех исполнителей, которых я слышал", "Еще с марта ждал этот фит с Оливером и не зря. Трек — бомба", — прокомментировали пользователи.
Хотя это первая совместная работа главных российских хитмейкеров и зарубежных исполнителей, на "Turn It Up" они не собираются останавливаться. 30 сентября музыканты собираются выпустить мини-альбом "Welcome To The Internet".
Кадр из клипа LITTLE BIG - MOUSTACHE (feat. NETTA)
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