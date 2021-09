https://ria.ru/20210903/klip-1748515446.html

Новый клип Little Big за несколько часов набрал более миллиона просмотров

Новый клип Little Big за несколько часов набрал более миллиона просмотров - РИА Новости, 03.09.2021

Новый клип Little Big за несколько часов набрал более миллиона просмотров

Новый клип питерской панк-поп-рейв-группы Little Big на песню "Turn It Up", записанную с американским певцом Оливером Три и эстонским рэпером Томми Кэшем за... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:27

2021-09-03T16:27

2021-09-03T16:27

культура

новости культуры

музыка

little big

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748424139_363:0:2105:980_1920x0_80_0_0_18b07eb491c08e39c3dc4a5c15453b9d.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Новый клип питерской панк-поп-рейв-группы Little Big на песню "Turn It Up", записанную с американским певцом Оливером Три и эстонским рэпером Томми Кэшем за несколько часов набрал более миллиона просмотров на YouTube. На видео музыканты с самого утра готовятся к пестрой пижамной вечеринке в загородном доме, синхронно качаясь в такт. Но по их лицам непонятно — рады они этому или нет. Режиссеры клипа — Алина Пязок, Оливер Три и фронтмен Little Big Илья Прусикин (Ильич). Большинству зрителей понравилась их работа. Ролику поставили более ста тысяч отметок "нравится". "Это самая неожиданная коллаборация от всех исполнителей, которых я слышал", "Еще с марта ждал этот фит с Оливером и не зря. Трек — бомба", — прокомментировали пользователи. Хотя это первая совместная работа главных российских хитмейкеров и зарубежных исполнителей, на "Turn It Up" они не собираются останавливаться. 30 сентября музыканты собираются выпустить мини-альбом "Welcome To The Internet".

https://ria.ru/20210809/littlebig-1745003781.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музыка, little big, youtube