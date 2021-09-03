https://ria.ru/20210903/klimat-1748510109.html

Путин поддержал сотрудничество с Евросоюзом по изменению климата

Путин поддержал сотрудничество с Евросоюзом по изменению климата - РИА Новости, 03.09.2021

Путин поддержал сотрудничество с Евросоюзом по изменению климата

Россия заинтересована в совместной работе с Евросоюзом по вопросам изменения климата, но не может согласиться с предлагаемыми правилами, которые явно вступают в РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:36

2021-09-03T11:36

2021-09-03T11:58

владимир путин

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748494763_0:209:3236:2030_1920x0_80_0_0_8f99bf85dd4da5128657e0919f3f12fb.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в совместной работе с Евросоюзом по вопросам изменения климата, но не может согласиться с предлагаемыми правилами, которые явно вступают в противоречие с нормами ВТО, заявил президент РФ Владимир Путин.Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год."Безусловно, мы заинтересованы в совместной работе по сохранению природы, по шагам, направленным на то, чтобы предотвратить катастрофические изменения климата, но мы не можем согласиться с предлагаемыми правилами, которые явно вступают в противоречие с нормами ВТО, поэтому мы здесь внимательно следим за этими дискуссиями, будем работать с нашими партнерами во всех регионах мира и в том числе в Евросоюзе", - сказал Путин, выступая на ВЭФ-2021.Президент отметил, что некоторые экономики и страны хотят лишить другие государства их конкурентных преимуществ, именно поэтому, например, сейчас идут разговоры в Евросоюзе об "экологическом налоге"."Мы видим, что пока это не консолидированная позиция, и эксперты, и на правительственном уровне во многих ведущих странах Евросоюза понимают, что заявленный первоначально подход справедливым и отвечающим нормам международного права назвать нельзя", - добавил Путин."Борьба с изменениями климата частенько используется и для решения каких-то текущих экономических задач, это стремление переформатировать энергетический рынок, и во многих странах во внутриполитической повестке дня используется", - отметил Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

https://ria.ru/20210813/klimat-1745561448.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), евросоюз, еврокомиссия