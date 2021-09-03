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Путин поддержал сотрудничество с Евросоюзом по изменению климата
Путин поддержал сотрудничество с Евросоюзом по изменению климата - РИА Новости, 03.09.2021
Путин поддержал сотрудничество с Евросоюзом по изменению климата
Россия заинтересована в совместной работе с Евросоюзом по вопросам изменения климата, но не может согласиться с предлагаемыми правилами, которые явно вступают в РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:36
2021-09-03T11:58
владимир путин
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в совместной работе с Евросоюзом по вопросам изменения климата, но не может согласиться с предлагаемыми правилами, которые явно вступают в противоречие с нормами ВТО, заявил президент РФ Владимир Путин.Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год."Безусловно, мы заинтересованы в совместной работе по сохранению природы, по шагам, направленным на то, чтобы предотвратить катастрофические изменения климата, но мы не можем согласиться с предлагаемыми правилами, которые явно вступают в противоречие с нормами ВТО, поэтому мы здесь внимательно следим за этими дискуссиями, будем работать с нашими партнерами во всех регионах мира и в том числе в Евросоюзе", - сказал Путин, выступая на ВЭФ-2021.Президент отметил, что некоторые экономики и страны хотят лишить другие государства их конкурентных преимуществ, именно поэтому, например, сейчас идут разговоры в Евросоюзе об "экологическом налоге"."Мы видим, что пока это не консолидированная позиция, и эксперты, и на правительственном уровне во многих ведущих странах Евросоюза понимают, что заявленный первоначально подход справедливым и отвечающим нормам международного права назвать нельзя", - добавил Путин."Борьба с изменениями климата частенько используется и для решения каких-то текущих экономических задач, это стремление переформатировать энергетический рынок, и во многих странах во внутриполитической повестке дня используется", - отметил Путин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html
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владимир путин, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), евросоюз, еврокомиссия
11:36 03.09.2021 (обновлено: 11:58 03.09.2021)
 
Путин поддержал сотрудничество с Евросоюзом по изменению климата

Президент Путин: Россия заинтересована в работе с Евросоюзом по изменению климата

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия заинтересована в совместной работе с Евросоюзом по вопросам изменения климата, но не может согласиться с предлагаемыми правилами, которые явно вступают в противоречие с нормами ВТО, заявил президент РФ Владимир Путин.
Еврокомиссия 14 июля опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования (ТУР). Так, европейские чиновники хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами СО2, и продукцию других стран, где используются технологии с высокими выбросами. Сбор на импорт определенных товаров с высоким углеродным следом ЕК предложила ввести постепенно с 2023 по 2026 год.
"Безусловно, мы заинтересованы в совместной работе по сохранению природы, по шагам, направленным на то, чтобы предотвратить катастрофические изменения климата, но мы не можем согласиться с предлагаемыми правилами, которые явно вступают в противоречие с нормами ВТО, поэтому мы здесь внимательно следим за этими дискуссиями, будем работать с нашими партнерами во всех регионах мира и в том числе в Евросоюзе", - сказал Путин, выступая на ВЭФ-2021.
Президент отметил, что некоторые экономики и страны хотят лишить другие государства их конкурентных преимуществ, именно поэтому, например, сейчас идут разговоры в Евросоюзе об "экологическом налоге".
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"Мы видим, что пока это не консолидированная позиция, и эксперты, и на правительственном уровне во многих ведущих странах Евросоюза понимают, что заявленный первоначально подход справедливым и отвечающим нормам международного права назвать нельзя", - добавил Путин.
"Борьба с изменениями климата частенько используется и для решения каких-то текущих экономических задач, это стремление переформатировать энергетический рынок, и во многих странах во внутриполитической повестке дня используется", - отметил Путин.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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