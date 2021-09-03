https://ria.ru/20210903/kino-1748209034.html

​"Шан-Чи и легенда десяти колец" — китайская супергероика Marvel

​"Шан-Чи и легенда десяти колец" — китайская супергероика Marvel - РИА Новости, 03.09.2021

​"Шан-Чи и легенда десяти колец" — китайская супергероика Marvel

На новом фильме в киновселенной Marvel, выходящем на этой неделе в прокат, хочется поставить клеймо Made in China. Впрочем, это не говорит о некачественности... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:00

2021-09-03T08:00

2021-09-03T08:02

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что посмотреть

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Егор Беликов. На новом фильме в киновселенной Marvel, выходящем на этой неделе в прокат, хочется поставить клеймо Made in China. Впрочем, это не говорит о некачественности сборки, да и снят он почти целиком в США (еще в Австралии). Просто там очень много специфического колорита и говорят часто именно на китайском, что сохранили даже в русском дубляже, переведя эти реплики субтитрами. О том, почему так получилось, кому это нужно и стоит ли смотреть "Шан-Чи и легенду десяти колец", — в материале РИА Новости.Идем на востокУ увлечения голливудских продюсеров Китаем банальные экономические причины — там сейчас больше денег. И это был понятно еще до пандемии, когда в сводки бокс-офиса стали все чаще попадать релизы, снятые для внутреннего китайского потребления. Там зрители ходят прежде всего на то, что снимают конкретно под них, на понятном им языке, со знакомыми лицами и на основе привычной сюжетной фактуры.Американцы несколько раз пытались проникнуть на эту экзотическую территорию — разумеется, с напористостью и беспечностью слона в посудной лавке. Ряд проектов отложили из-за ковида, и они вышли в мировой прокат только сейчас. В каждом ощущается непонимание того, что же нужно этому китайцу, чтобы он принес в кассу пару миллиардов, и не юаней, а долларов. Ярчайший пример — недавний "G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз", неловко подражающий приблизительно всем гонконгским фильмам о боевых искусствах.К счастью поклонников Marvel, "Шан-Чи" — не такой, сценаристы нашли выход из опасной ситуации, в которой любая стилизация под китайщину показалась бы что западному, что восточному зрителю нелепо декоративной. Они придумали фильм о том, какой эта страна представляется в голове эмигранта, давно оттуда сбежавшего и, разумеется, обретшего суперспособности — иначе это был бы не Marvel.Супергерои тоже плачутВпрочем, и суперспособность, данная Шан-Чи (канадский артист Симу Лю), который на американской чужбине превратился просто в Шона, не то чтобы супер.Для киногероев из его родных земель умение потрясающе драться — в порядке вещей, само собой разумеется. Но до поры он эти боевые навыки скрывает и тихо-мирно работает парковщиком в отеле. Герой подозрительно близко дружит с коллегой (чудесная Аквафина, известная по фильмам "Прощание" и "Безумно богатые азиаты", наверное, одна из самых приятных современных актрис), с которой ходит петь в пьяное караоке по вечерам.Оказывается, все это — гиперкомпенсация: Шон — сын злодейски настроенного долгожителя Вэньву (Тони Люн Чу Вай, звезда лучших фильмов Вонга Кар-Вая), который владеет артефактом, состоящим из десяти колец. Они надеты у него на руки и всех избивают по первому его жесту.С их помощью отец, после того как похоронил родившуюся, кстати, в волшебной китайской деревне мать Шона, отвратил от себя обоих своих детей. Ах да, у Шан-Чи есть сестра, хотя это уже спойлер. В общем, Вэньву сделал из отпрысков гениальных наемных убийц, чем их зверски травмировал. Однажды они, разумеется, снова встретятся и попытаются разрешить конфликт, но безуспешно.Чайна-таун на выездеС одной стороны, за всем этим довольно любопытно наблюдать, особенно в такой неожиданной жанровой форме. Обычно фильмы Marvel посвящены ключевым персонажам вселенной и их по-древнегречески эпохальным биографиям. Этот же — про тех, кто остается в тени. Еще там подробно раскрывается подоплека жизни в безвестности прочих героев, которых или вообще не печатают на постерах картин, или только где-то за спиной заглавных протагонистов. В "Шан-Чи" появится один известный актер, уже снимавшийся в киновселенной, но несколько в другой роли. Впрочем, поклонники будут благодарны, если мы не станем объяснять эту нетривиальную отсылку к одному из предыдущих фильмов.С другой стороны, продюсеры вместе с инди-режиссером Дестином Дэниелом Креттоном все же переборщили с ориентальщиной. Кажется, что этнографические изыски, позаимствованные у замысловатой китайской национальной культуры, драконы, крыши с покатыми краями напихали без уважительного понимания. Традиционное экшен-мельтешение к концу утомляет, и остается только наспех стилизованный "Чайна-таун", в смысле — кино туристическое, невнимательное, пусть даже яркое и красочное.Особенно надоедают нарисованные умильные зверьки, которых студии, подопечные Disney, теперь суют абсолютно везде ради последующей продажи мерчендайза. Бывают даже вполне оригинальные. Но в этот раз эти странные специалисты по моделированию животных перещеголяли сами себя, произведя тварь, похожую на капибару, однако без морды и крупа — как в каком-то скверном анекдоте.Конечно, много что сделано с должным старанием, и тот самый приглашенный актер вытягивает, да и в Китае релиз наверняка произведет ожидаемый фурор. Тем не менее "Шан-Чи" ощущается как классический летний блокбастер — посмотреть можно, но не очень-то и нужно.

https://ria.ru/20210901/kino-1748035008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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