В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Действия епископа Шумперкского Исайи (Сланинки), поддерживающего Константинопольский патриархат в вопросе признания неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), схожи с насильственными действиями против канонической Украинской православной церкви, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ранее СМИ сообщили, что прихожане храма в честь святого мученика Вацлава в чешском Брно согласились на закрытие здания и передачу его ключей местным властям после того, как епископ Исаия попытался сменить в нем замки.
"Действия епископа Исаии по неожиданной смене замков на одном из храмов очень уж напоминают действия других подопечных Фанара — сторонников ПЦУ на Украине, точно такими же методами отбирающих храмы у верующих канонической Украинской православной церкви. Будем следить за развитием этой ситуации. Жаль, что в последнее время новости, связанные с эмиссарами или подопечными Фанара, неизменно сопровождаются известиями об очередном насилии над верующими, несправедливостями и какими-то хитрыми политическими играми", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он отметил, что политика Константинопольского патриархата в последнее время часто принимает форму насильственных захватов храмов.
ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ, находящейся в расколе с Русской и Украинской церквами, давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на УПЦ уменьшились.