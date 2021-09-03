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Религия
https://ria.ru/20210903/khram-1748552810.html
В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии - РИА Новости, 03.09.2021
В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
Действия епископа Шумперкского Исайи (Сланинки), поддерживающего Константинопольский патриархат в вопросе признания неканонической Православной церкви Украины... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:02
2021-09-03T14:02
религия
украина
брно
русская православная церковь
владимир легойда
петр порошенко
украинская православная церковь
константинопольский патриархат
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Действия епископа Шумперкского Исайи (Сланинки), поддерживающего Константинопольский патриархат в вопросе признания неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), схожи с насильственными действиями против канонической Украинской православной церкви, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.Ранее СМИ сообщили, что прихожане храма в честь святого мученика Вацлава в чешском Брно согласились на закрытие здания и передачу его ключей местным властям после того, как епископ Исаия попытался сменить в нем замки."Действия епископа Исаии по неожиданной смене замков на одном из храмов очень уж напоминают действия других подопечных Фанара — сторонников ПЦУ на Украине, точно такими же методами отбирающих храмы у верующих канонической Украинской православной церкви. Будем следить за развитием этой ситуации. Жаль, что в последнее время новости, связанные с эмиссарами или подопечными Фанара, неизменно сопровождаются известиями об очередном насилии над верующими, несправедливостями и какими-то хитрыми политическими играми", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Он отметил, что политика Константинопольского патриархата в последнее время часто принимает форму насильственных захватов храмов.ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ, находящейся в расколе с Русской и Украинской церквами, давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на УПЦ уменьшились.
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украина, брно, русская православная церковь, владимир легойда, петр порошенко, украинская православная церковь, константинопольский патриархат, религия
14:02 03.09.2021
 

В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Действия епископа Шумперкского Исайи (Сланинки), поддерживающего Константинопольский патриархат в вопросе признания неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), схожи с насильственными действиями против канонической Украинской православной церкви, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ранее СМИ сообщили, что прихожане храма в честь святого мученика Вацлава в чешском Брно согласились на закрытие здания и передачу его ключей местным властям после того, как епископ Исаия попытался сменить в нем замки.
"Действия епископа Исаии по неожиданной смене замков на одном из храмов очень уж напоминают действия других подопечных Фанара — сторонников ПЦУ на Украине, точно такими же методами отбирающих храмы у верующих канонической Украинской православной церкви. Будем следить за развитием этой ситуации. Жаль, что в последнее время новости, связанные с эмиссарами или подопечными Фанара, неизменно сопровождаются известиями об очередном насилии над верующими, несправедливостями и какими-то хитрыми политическими играми", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Он отметил, что политика Константинопольского патриархата в последнее время часто принимает форму насильственных захватов храмов.
Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 08:00Религия
"Ничего святого". Украинским раскольникам открыли глаза на правду
ПЦУ была создана в 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом ПЦУ, находящейся в расколе с Русской и Украинской церквами, давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляли об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ: происходили захваты храмов канонической церкви, преследование священнослужителей, арест земель, где находятся монастыри УПЦ. После ухода Порошенко с поста президента страны гонения на УПЦ уменьшились.
 
РелигияУкраинаБрноРусская православная церковьВладимир ЛегойдаПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьКонстантинопольский патриархатРелигия
 
 
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