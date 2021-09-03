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Путин готов подумать об увеличении туристического кешбэка для ДФО
Путин готов подумать об увеличении туристического кешбэка для ДФО - РИА Новости, 03.09.2021
Путин готов подумать об увеличении туристического кешбэка для ДФО
Президент России Владимир Путин считает, что нужно подумать над увеличением туристического кэшбека на Дальнем Востоке. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:33
2021-09-03T07:33
2021-09-03T10:37
туризм
экономика
владимир путин
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что нужно подумать над увеличением туристического кэшбека на Дальнем Востоке.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владимир путин, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф), новости - туризм
07:33 03.09.2021 (обновлено: 10:37 03.09.2021)
Путин готов подумать об увеличении туристического кешбэка для ДФО
Путин: можно подумать над увеличением туристического кешбэка для Дальнего Востока