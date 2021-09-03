https://ria.ru/20210903/kazus-1748587534.html

Священник прокомментировал казус с россиянкой, застрявшей в саркофаге

Священник прокомментировал казус с россиянкой, застрявшей в саркофаге - РИА Новости, 03.09.2021

Священник прокомментировал казус с россиянкой, застрявшей в саркофаге

Поклонение святыням необязательно должно быть связано с тактильными ощущениями, случай с российской туристкой и мощами святого Лазаря в храме на Кипре вызывает... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:31

2021-09-03T16:31

2021-09-03T19:11

религия

кипр

ларнака (район)

ларнаки

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Поклонение святыням необязательно должно быть связано с тактильными ощущениями, случай с российской туристкой и мощами святого Лазаря в храме на Кипре вызывает огорчение, заявил РИА Новости председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором российская туристка залезла в саркофаг, где хранятся мощи святого Лазаря - в храме в кипрской Ларнаке. Самостоятельно женщина выбраться не смогла – застряла. Покинуть последнее пристанище святого, воскрешенного, согласно Евангелию, Иисусом Христом, помогли соотечественники из тургруппы."Паломники приезжают к святыням, чтобы поклониться им. Даже в самом слове "поклониться" движение понятно. В первую очередь тут важен момент сопричастности, который необязательно связан с прикосновениями, тактильными ощущениями", - прокомментировал священник.Он отметил, что подобные казусы с туристами вызывают огорчение, к религиозным святыням нужно относиться с уважением."Известно, что и в средние века обгрызали зубами гробницы и растаскивали, чтобы унести себе какие-то частички, связанные со святыней. Это вполне понятное чувство, но современным людям не нужно уподобляться средневековым пилигримам, надо стараться держать себя в руках", - сказал собеседник агентства.Считается, что праведный Лазарь из Вифании после воскрешения покинул Иудею и в 33 году перебрался на Кипр, где вскоре стал первым епископом Китиона (старое название Ларнаки). Он скончался в 63 году, и над его гробницей была построена церковь. По преданию, гробница Лазаря была утрачена в период арабского владычества. В 1972 году при реставрации церкви в одном из саркофагов были найдены человеческие останки, признанные позднее мощами святого. Сейчас мощи хранятся в позолоченной раке, а саркофаг – в гробнице, расположенной под алтарем в подвальном помещении храма.

https://ria.ru/20210827/moschi-1747557015.html

https://ria.ru/20210424/smert-1729696992.html

кипр

ларнака (район)

ларнаки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кипр, ларнака (район), ларнаки