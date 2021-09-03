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Кубанские казаки помогают в ликвидации последствий ЧС в регионе
Кубанские казаки помогают в ликвидации последствий ЧС в регионе - РИА Новости, 03.09.2021
Кубанские казаки помогают в ликвидации последствий ЧС в регионе
В Апшеронском районе Краснодарского края в результате проливных дождей подтопленными оказались более 100 домовладений. На помощь местным жителям пришли казаки... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T14:14
2021-09-03T14:14
2021-09-03T14:14
российское казачество
краснодарский край
апшеронский район
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Апшеронском районе Краснодарского края в результате проливных дождей подтопленными оказались более 100 домовладений. На помощь местным жителям пришли казаки Апшеронского районного общества. Группа из пятидесяти человек под руководством заместителя апшеронского атамана Владимира Звездилина рассредоточилась по проблемным объектам, сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества.Казаки выезжали по адресам пострадавших жителей, собирали воду, расчищали придомовые участки, выносили мебель и бытовую технику из подтопленных домов. Ранее представители Кубанского, Черноморского, Оренбургского войск боролись с последствиями ливней и пожаров.
https://ria.ru/20210831/ryukzak-1748001264.html
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