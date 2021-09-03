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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210903/karta-1748635551.html
Миллион человек оформили "Пушкинскую карту" за три дня
Миллион человек оформили "Пушкинскую карту" за три дня - РИА Новости, 03.09.2021
Миллион человек оформили "Пушкинскую карту" за три дня
Миллион молодых людей за 3 дня оформили "Пушкинскую карту", которая позволяет бесплатно посещать культурные учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T20:34
2021-09-03T20:37
культура
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
новости культуры
культура
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Миллион молодых людей за 3 дня оформили "Пушкинскую карту", которая позволяет бесплатно посещать культурные учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры РФ."Пушкинскую карту, по которой можно посещать учреждения культуры по всей стране, за три дня с начала старта программы оформили миллион молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.Билеты на мероприятия по "Пушкинской карте" приобретаются через портал "Культура.рф", в приложении "Госуслуги.Культура", а также через платформы подключенных билетных операторов."Однако сегодня были зафиксированы факты продажи билетов на концерты, которые не входят в список мероприятий программы. Данные билеты были оформлены через платформы билетных операторов. Их участие в программе было оперативно приостановлено", - рассказали в ведомстве.Билеты на мероприятия, не входящие в программу "Пушкинской карты", будут аннулированы, транзакции не будут завершены, подчеркнули в ведомстве, добавив, что билетные операторы, допустившие нарушения, были заблокированы."Пушкинская карта" - это программа популяризации культурных мероприятий, которая стартовала в РФ 1 сентября 2021 года. Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет, программа позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.
https://ria.ru/20210830/karta-1747823602.html
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россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, культура
20:34 03.09.2021 (обновлено: 20:37 03.09.2021)
 
Миллион человек оформили "Пушкинскую карту" за три дня

Пресс-служба Министерства культуры: миллион человек оформили "Пушкинскую карту" за три дня

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Миллион молодых людей за 3 дня оформили "Пушкинскую карту", которая позволяет бесплатно посещать культурные учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры РФ.
"Пушкинскую карту, по которой можно посещать учреждения культуры по всей стране, за три дня с начала старта программы оформили миллион молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.
Билеты на мероприятия по "Пушкинской карте" приобретаются через портал "Культура.рф", в приложении "Госуслуги.Культура", а также через платформы подключенных билетных операторов.
"Однако сегодня были зафиксированы факты продажи билетов на концерты, которые не входят в список мероприятий программы. Данные билеты были оформлены через платформы билетных операторов. Их участие в программе было оперативно приостановлено", - рассказали в ведомстве.
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Билеты на мероприятия, не входящие в программу "Пушкинской карты", будут аннулированы, транзакции не будут завершены, подчеркнули в ведомстве, добавив, что билетные операторы, допустившие нарушения, были заблокированы.
"Пушкинская карта" - это программа популяризации культурных мероприятий, которая стартовала в РФ 1 сентября 2021 года. Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет, программа позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.
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