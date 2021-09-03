https://ria.ru/20210903/karta-1748635551.html

Миллион человек оформили "Пушкинскую карту" за три дня

Миллион человек оформили "Пушкинскую карту" за три дня - РИА Новости, 03.09.2021

Миллион человек оформили "Пушкинскую карту" за три дня

Миллион молодых людей за 3 дня оформили "Пушкинскую карту", которая позволяет бесплатно посещать культурные учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T20:34

2021-09-03T20:34

2021-09-03T20:37

культура

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

новости культуры

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748387407_0:207:3072:1934_1920x0_80_0_0_947cc3d1817a2477acc7ff9e4df0c727.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Миллион молодых людей за 3 дня оформили "Пушкинскую карту", которая позволяет бесплатно посещать культурные учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры РФ."Пушкинскую карту, по которой можно посещать учреждения культуры по всей стране, за три дня с начала старта программы оформили миллион молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет", - говорится в сообщении пресс-службы.Билеты на мероприятия по "Пушкинской карте" приобретаются через портал "Культура.рф", в приложении "Госуслуги.Культура", а также через платформы подключенных билетных операторов."Однако сегодня были зафиксированы факты продажи билетов на концерты, которые не входят в список мероприятий программы. Данные билеты были оформлены через платформы билетных операторов. Их участие в программе было оперативно приостановлено", - рассказали в ведомстве.Билеты на мероприятия, не входящие в программу "Пушкинской карты", будут аннулированы, транзакции не будут завершены, подчеркнули в ведомстве, добавив, что билетные операторы, допустившие нарушения, были заблокированы."Пушкинская карта" - это программа популяризации культурных мероприятий, которая стартовала в РФ 1 сентября 2021 года. Воспользоваться ей могут молодые люди от 14 до 22 лет, программа позволяет приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет.

https://ria.ru/20210830/karta-1747823602.html

https://ria.ru/20210903/karta-1748627219.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, культура